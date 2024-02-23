Наступного тижня ЄК винесе на розгляд рішення про розблокування 137 млрд євро допомоги Польщі

“Ми вражені зусиллями Польщі з відновлення верховенства права як опори свого суспільства”, − заявила очільниця Єврокомісії фон дер Ляєн.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, 23 лютого 2024 року

Наступного тижня Європейська комісія винесе на розгляд рішення про розблокування допомоги Польщі на суму до 137 мільярдів євро.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Ми вражені зусиллями Польщі з відновлення верховенства права як опори свого суспільства. Ці зусилля є вирішальними”, − заявила очільниця ЄК на пресконференції у Варшаві.

We are impressed by Poland’s efforts to restore the Rule of Law as the backbone of its society.



These efforts are decisive.



Next week the @EU_Commission will table decisions on EU funds freeing up to €137 billion for Poland ↓ https://t.co/9fMlkgLOd1 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2024

Ця заява демонструє довіру до нового прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, чия коаліція виграла вибори в жовтні, зазначає видання, пише Bloomberg.

Після того, як ЄК офіційно схвалить розблокування, це рішення все ще потребує схвалення держав-членів блоку, тобто фактичні виплати можуть надійти пізніше. Схвалення також відкриє шлях для розблокування для Польщі додаткових 76 мільярдів євро з інтеграційних фондів.

Брюссель заблокував доступ Польщі до фінансової підтримки ЄС, поставивши низку умов. Головна з них – скасування суперечливих змін у судовій системі, запроваджених попередньою владою.

Як проміжне рішення кабінет Туска ввів у дію кілька тимчасових заходів, які допомагають уряду обійти право вето президента Анджея Дуди, соратника колишньої адміністрації.