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Наступного тижня ЄК винесе на розгляд рішення про розблокування 137 млрд євро допомоги Польщі

“Ми вражені зусиллями Польщі з відновлення верховенства права як опори свого суспільства”, − заявила очільниця Єврокомісії фон дер Ляєн.

Наступного тижня ЄК винесе на розгляд рішення про розблокування 137 млрд євро допомоги Польщі
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск і президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, 23 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Наступного тижня Європейська комісія винесе на розгляд рішення про розблокування допомоги Польщі на суму до 137 мільярдів євро.

Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

“Ми вражені зусиллями Польщі з відновлення верховенства права як опори свого суспільства. Ці зусилля є вирішальними”, − заявила очільниця ЄК на пресконференції у Варшаві.

Ця заява демонструє довіру до нового прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, чия коаліція виграла вибори в жовтні, зазначає видання, пише Bloomberg.

Після того, як ЄК офіційно схвалить розблокування, це рішення все ще потребує схвалення держав-членів блоку, тобто фактичні виплати можуть надійти пізніше. Схвалення також відкриє шлях для розблокування для Польщі додаткових 76 мільярдів євро з інтеграційних фондів.

Брюссель заблокував доступ Польщі до фінансової підтримки ЄС, поставивши низку умов. Головна з них – скасування суперечливих змін у судовій системі, запроваджених попередньою владою.

Як проміжне рішення кабінет Туска ввів у дію кілька тимчасових заходів, які допомагають уряду обійти право вето президента Анджея Дуди, соратника колишньої адміністрації.

  • Заява Фон дер Ляєн стала результатом візиту міністра юстиції Польщі Адама Боднара до Брюсселя цього тижня, де він представив план заходів, спрямованих на обмеження політичного впливу на судові органи. 
  • У 2017 році Єврокомісія розпочала розпочала проти Варшави процедуру 7 статті проти Польщі за порушення фундаментальних цінностей ЄС. Приводом стали реформи лідера “Права і справедливості” (PiS) Ярослава Качинського, які підірвали розподіл влади та незалежність ЗМІ. Туск скасував ці зміни.
  • Офіційне закриття процедури не може відбутися миттєво. Польща сподівається зробити це під час поточного головування Бельгії в Раді ЄС − тобто до липня.
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