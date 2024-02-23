Наступного тижня ЄК винесе на розгляд рішення про розблокування 137 млрд євро допомоги Польщі

Наступного тижня Європейська комісія винесе на розгляд рішення про розблокування допомоги Польщі на суму до 137 мільярдів євро.
Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.
“Ми вражені зусиллями Польщі з відновлення верховенства права як опори свого суспільства. Ці зусилля є вирішальними”, − заявила очільниця ЄК на пресконференції у Варшаві.
We are impressed by Poland’s efforts to restore the Rule of Law as the backbone of its society.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 23, 2024
These efforts are decisive.
Next week the @EU_Commission will table decisions on EU funds freeing up to €137 billion for Poland ↓ https://t.co/9fMlkgLOd1
Ця заява демонструє довіру до нового прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, чия коаліція виграла вибори в жовтні, зазначає видання, пише Bloomberg.
Після того, як ЄК офіційно схвалить розблокування, це рішення все ще потребує схвалення держав-членів блоку, тобто фактичні виплати можуть надійти пізніше. Схвалення також відкриє шлях для розблокування для Польщі додаткових 76 мільярдів євро з інтеграційних фондів.
Брюссель заблокував доступ Польщі до фінансової підтримки ЄС, поставивши низку умов. Головна з них – скасування суперечливих змін у судовій системі, запроваджених попередньою владою.
Як проміжне рішення кабінет Туска ввів у дію кілька тимчасових заходів, які допомагають уряду обійти право вето президента Анджея Дуди, соратника колишньої адміністрації.
- Заява Фон дер Ляєн стала результатом візиту міністра юстиції Польщі Адама Боднара до Брюсселя цього тижня, де він представив план заходів, спрямованих на обмеження політичного впливу на судові органи.
- У 2017 році Єврокомісія розпочала розпочала проти Варшави процедуру 7 статті проти Польщі за порушення фундаментальних цінностей ЄС. Приводом стали реформи лідера “Права і справедливості” (PiS) Ярослава Качинського, які підірвали розподіл влади та незалежність ЗМІ. Туск скасував ці зміни.
- Офіційне закриття процедури не може відбутися миттєво. Польща сподівається зробити це під час поточного головування Бельгії в Раді ЄС − тобто до липня.