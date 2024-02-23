У США знову заарештували ексінформатора ФБР, якого звинуватили у брехні проти Байденів

Колишнього інформатора ФБР, якого звинувачують в оприлюдненні неправдивої інформації про причетність родини президента США Джо Байдена до багатомільйонної схеми хабарництва, знову заарештували.

Про це пише The Guardian.

43-річного Олександра Смирнова, який має подвійне американсько-ізраїльське громадянство, звільнили лише два дні тому на умовах, що він буде носити GPS-браслет.

Однак вчора Смирнова затримали в офісі його адвокатів у центрі Лас-Вегаса. Прокуратура оскаржила постанову судді про звільнення. Чоловіку, зокрема, інкримінують надання неправдивих свідчень.

Адвокати Девід Чеснофф і Річард Шонфельд вимагають негайного слухання щодо його затримання і наполягають на звільненні. За їхніми словами, Смирнова, який заявляє про зв'язки з російською розвідкою, взяли під варту на підставі ордера, виданого в Каліфорнії за тими ж звинуваченнями.

Прокуратура стверджує, що Смирнов збрехав своєму куратору з ФБР про те що, що керівники української енергетичної компанії “Burisma” приблизно у 2015 році заплатили Джо та Гантеру Байденам по 5 мільйонів доларів. Ця претензія стала центральною в розслідуванні республіканців щодо імпічменту президента Байдена в Конгресі.

Смирнов заявив слідчим після свого арешту минулого тижня, що “офіційні особи, пов’язані з російською розвідкою, брали участь у розповсюдженні історії” про Гантера Байдена. Контакт Смирнова з російськими офіційними особами, за його власною заявою, був нещодавнім і тривалим. Він нібито планував зустрітися з агентами іноземної розвідки під час майбутньої поїздки за кордон.

Смирнов звинувачення відкидає. Він був інформатором ФБР понад 10 років перед тим як зробив вибухові звинувачення щодо Байденів у червні 2020 року. Тоді він “висловив упередженість” щодо Джо Байдена як кандидата в президенти. Але, згідно з судовими документами, починаючи з 2017 року, Смирнов мав лише звичайні ділові відносини з “Burisma”. Жодних доказів того, що Джо Байден діяв корумповано або брав хабарі на своїй нинішній посаді або під час свого віцепрезиденства, не виявили.

Республіканці вимагали від ФБР опублікувати неперевірену інформацію Смирнова. Демократи зі свого боку закликали припинити розслідування після того, як минулого тижня Смирнову висинули обвинувачення.