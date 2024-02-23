Зеленський запросив Байдена та Трампа в Україну, аби "зрозуміти, що означає війна"

"Ми всі зрозуміли, що немає двох сторін у цій війні: є тільки один ворог, і це позиція Путіна".

Президент України Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена та лідера республіканців Дональда Трампа відвідати Україну.

Про це він розповів в інтерв'ю Брету Баєру для Fox News.

"Я радий бачити всіх кандидатів (у президенти США, - ред.) і всіх людей, які ухвалюють рішення або можуть підтримати, щоб не бути проти, просто щоб зрозуміти, що означає війна в Україні... Хто почав цю війну, і що відбувається навколо... Яка блискуча Україна у нас була. У нас прекрасна країна, але на війні це інша картина й інші життя", - сказав Зеленський, додавши, що американські кандидати повинні "приїхати і просто побачити людей на вулицях".

Президент України знову прокоментував заяву Трампа про те, що він "закінчить війну за 24 години". Зеленський сказав, що не може зрозуміти, як він цього досягне.

За його словами, він готовий прийняти Трампа на передовій: "Він побачить, що відбувається, і після цього, думаю, він змінить свою думку. Ми всі зрозуміли, що немає двох сторін у цій війні: є тільки один ворог, і це позиція Путіна".

Відповідаючи на запитання, яке б він адресував послання Конгресу, Зеленський сказав, що він вдячний за все, що зробили президент і Конгрес.

"Моє послання полягає в тому, що якщо вони хочуть бути дуже прагматичними, то ціна, яку ми просимо зараз підтримати, – менша, ніж вона буде в майбутньому... Вони заплатять набагато більше, набагато більше. Ми просто хочемо жити, вижити. У нас немає альтернативи", - сказав він.

Президент зауважив, що без допомоги Заходу Україна не зможе не тільки підтримувати свою оборону, а й зміцнити економіку, щоб нарощувати виробництво власної зброї. Зокрема, Києву потрібна потужна зброя, зброя великої дальності, ракети великої дальності та артилерія.

"Мова не про типи, а про виробництво... Нарощувати його - кожен день", – додав Зеленський.

Як повідомлялося, Зеленський поспілкувався з журналістом Бретом Баєром поблизу лінії фронту. LB.ua зібрав основні тези розмови.