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Мін'юст США подав позови про конфіскацію 700 мільйонів доларів у російських олігархів

Відомство заявляє про "відданість перекриттю коштів, які живлять війну Путіна".

Мін'юст США подав позови про конфіскацію 700 мільйонів доларів у російських олігархів
Житловий комплекс в Маямі, де розміщена квартира російського олігарха

Міністерство юстиції США нині виступає позивачем у щонайменше 70 судових справах, пов'язаних з незаконною діяльністю підсанкційних російських олігархів. Загальна сума активів, які прагне конфіскувати відомство, сягає 700 мільйонів доларів. 

Як повідомляє Washington Post, Генпрокурор США Меррік Гарленд заявив про "більшу, аніж будь-коли, відданість міністерства перекриттю потоку незаконних коштів, які підживлюють війну Путіна". 

Відомо, що серед розмішного майна путінських олігархів, яке Мін'юст США прагне в них вилучити, є дві квартири у Маямі загальною вартістю 2,5 мільйона доларів, а також 255-футова шикарна яхта. 

 

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