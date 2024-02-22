Країни ЄС повинні надіслати Україні більше боєприпасів, - Боррель

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель вважає, що країни ЄС повинні зробити все можливе, щоб забезпечити Україну боєприпасами.
Про це повідомляє Politico.
“Українським солдатам важко боротися з агресором – тому що їм не вистачає боєприпасів”, – написав Боррель у листі до міністрів закордонних справ і оборони ЄС.
Голова європейської дипломатії закликав країни підтримувати Україну будь-якими можливими засобами, включно з “глибшим копанням у вашому запасі, де це можливо; розміщення замовлень шляхом закупівлі самостійно або – бажано – спільно з європейською промисловістю; купівля боєприпасів, які відразу є на ринку; чи фінансування української промисловості”.
“Нічого не робити – не варіант”, – наголосив Боррель.
Він закликав країни ЄС розкрити, що вони роблять на двосторонньому рівні, який ЄС не контролює.
Згідно з підрахунками міжнародної допомоги, проведеними німецьким Інститутом Кіля, з найбільших військових держав Європи Франція робить найгіршу роботу щодо надсилання зброї та боєприпасів до України.
“Я вважаю, що разом ми можемо змінити ситуацію – для України та безпеки Європи, – але для цього потрібні негайні дії. Час має значення”, - підкреслив Боррель.
Що відомо про снаряди ЄС для України
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Нещодавно Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Євросоюз розраховує надати Україні до кінця року 1 млн 155 тис. артилерійських снарядів завдяки зростанню спроможності оборонно-промислового комплексу країн-членів.
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Перед цим представник Естонії при НАТО заявив, що ЄС не зможе надати Україні мільйон боєприпасів до березня. За словами Борреля, до кінця березня Україна отримає лише пів мільйона боєприпасів від ЄС.
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23 січня цього року в НАТО підписали контракт на постачання 200 тисяч 155-мм артснарядів, частина з них – для України.
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Новий уряд Польщі шукає шляхи збільшення виробництва боєприпасів та військового обладнання для нового пакету допомоги Україні.