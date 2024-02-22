Країни ЄС повинні надіслати Україні більше боєприпасів, - Боррель

Нічого не робити – не варіант, наголосив Боррель.

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель вважає, що країни ЄС повинні зробити все можливе, щоб забезпечити Україну боєприпасами.

Про це повідомляє Politico.

“Українським солдатам важко боротися з агресором – тому що їм не вистачає боєприпасів”, – написав Боррель у листі до міністрів закордонних справ і оборони ЄС.

Голова європейської дипломатії закликав країни підтримувати Україну будь-якими можливими засобами, включно з “глибшим копанням у вашому запасі, де це можливо; розміщення замовлень шляхом закупівлі самостійно або – бажано – спільно з європейською промисловістю; купівля боєприпасів, які відразу є на ринку; чи фінансування української промисловості”.

“Нічого не робити – не варіант”, – наголосив Боррель.

Він закликав країни ЄС розкрити, що вони роблять на двосторонньому рівні, який ЄС не контролює.

Згідно з підрахунками міжнародної допомоги, проведеними німецьким Інститутом Кіля, з найбільших військових держав Європи Франція робить найгіршу роботу щодо надсилання зброї та боєприпасів до України.

“Я вважаю, що разом ми можемо змінити ситуацію – для України та безпеки Європи, – але для цього потрібні негайні дії. Час має значення”, - підкреслив Боррель.

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