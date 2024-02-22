Британія запровадила нові санкції проти Росії

Під санкції потрапили ПВК "Редут", "Завод ім. Свердлова", нафтовий трейдер Paramount Energy & Commodities SA та дві алмазні компанії РФ.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон у четвер, 22 лютого, оголосив про запровадження понад пів сотні нових санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які підтримують агресію президента РФ Володимира Путіна щодо України. Під санкції потрапили компанії, які співпрацюють з РФ, а також ПВК "Редут".

Про це повідомляється на сайті британського уряду, пише Укрінформ.

Британські санкції спрямовані зокерма проти компаній, які продовжують підтримувати Росію та вести бізнес з РФ. А саме постачальників ракет, ракетних пускових систем та вибухових речовин.

Сьогоднішній пакет санкцій є частиною більш широких дій Великої Британії, спрямованих на обмеження доходів Путіна та припинення його постійних спроб уникнути західних санкцій.

"Путін помилково думав, що оскільки економіка Росії більша за економіку України, він отримає швидку перемогу. Але економіки друзів України у 25 разів більші за російську. І два роки по тому ми стоїмо разом, щоб підтримати Україну. Наш міжнародний економічний тиск означає, що Росія не може дозволити собі це незаконне вторгнення. Наші санкції позбавляють Путіна ресурсів, яких він відчайдушно потребує для фінансування своєї війни", йдеться у заяві Кемерона.

Санкції Британії спрямовані також на основні джерела доходів РФ для продовження агресії проти України.

Глава МЗС Британії наголошує, що санкції "підірвуть здатність Путіна забезпечити свою армію високотехнологічним обладнанням і вкрай необхідним озброєнням, а також заблокують йому можливість поповнювати свою військову скарбницю".

Нові санкції запроваджені проти найбільших російських виробників боєприпасів та електроніки, компаній, які видобувають та торгують алмазами та нафтою, а також китайські, турецькі та білоруські компанії, які сприяли розвитку оборонно-промислового комплексу РФ.

У санкційний список потрапив російський "Завод ім. Свердлова", найбільше підприємство з виготовлення боєприпасів; нафтовий трейдер Нільс Троост і його компанія Paramount Energy & Commodities SA; Fractal Marine DMCC, Beks Ship Management та Active Shipping, які працюють у російському енергетичному секторі і є частиною «тіньового флоту» Путіна; дві російські алмазні компанії та гендиректор держкомпанії "Алроса" Павло Мариничев, а також п'ять топменеджерів чи власників провідних російських виробників міді, цинку та сталі.

Крім того, санкції введено проти так званої ПВК "Редут", а також компанія "Арктик СПГ-2" та її директор Олег Карпушин.