Санкції спрямовані проти осіб, пов'язаних з ув'язненням Навального, а також проти російського фінсектору, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж і тих, хто ухиляється від обмежувальних заходів.

Президент США Джо Байден оголосив нові санкції проти Росії. Обмежувальні заходи оголошені через повномасштабне вторгнення в Україну і смерть російського політика Навального в колонії, пише The Guardian.

На сайті Білого дому опубліковано заяву американського президента щодо понад 500 нових санкційних заходів. Санкції спрямовані проти осіб, пов'язаних з ув'язненням Навального, а також проти російського фінсектору, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж і тих, хто ухиляється від обмежувальних заходів.

Байден вважає, що санкції "гарантують, що Путін заплатить ще більшу ціну за свою агресію за кордоном і репресії вдома".

"Ми також накладаємо нові експортні обмеження на майже 100 організацій, які надають підтримку російської військової машини. Ми вживаємо заходів для подальшого скорочення енергетичних доходів Росії. І я доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію в усьому світі", – сказав Байден.

Президент США сказав, що через два роки цієї війни народ України продовжує воювати з величезною мужністю. Але в українців бракує боєприпасів, і саме тому потрібно якомога швидше ухвалити нове фінансування.