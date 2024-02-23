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Байден оголосив нові санкції проти Росії

Санкції спрямовані проти осіб, пов'язаних з ув'язненням Навального, а також проти російського фінсектору, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж і тих, хто ухиляється від обмежувальних заходів. 

Байден оголосив нові санкції проти Росії
Президент США Джо Байден
Фото: скриншот відео

Президент США Джо Байден оголосив нові санкції проти Росії. Обмежувальні заходи оголошені через повномасштабне вторгнення в Україну і смерть російського політика Навального в колонії, пише The Guardian.

На сайті Білого дому опубліковано заяву американського президента щодо понад 500 нових санкційних заходів. Санкції спрямовані проти осіб, пов'язаних з ув'язненням Навального, а також проти російського фінсектору, оборонно-промислової бази, закупівельних мереж і тих, хто ухиляється від обмежувальних заходів. 

Байден вважає, що санкції "гарантують, що Путін заплатить ще більшу ціну за свою агресію за кордоном і репресії вдома".

"Ми також накладаємо нові експортні обмеження на майже 100 організацій, які надають підтримку російської військової машини. Ми вживаємо заходів для подальшого скорочення енергетичних доходів Росії. І я доручив своїй команді посилити підтримку громадянського суспільства, незалежних ЗМІ та тих, хто бореться за демократію в усьому світі", – сказав Байден.

Президент США сказав, що через два роки цієї війни народ України продовжує воювати з величезною мужністю. Але в українців бракує боєприпасів, і саме тому потрібно якомога швидше ухвалити нове фінансування. 

  • Сьогодні 13-ий пакет санкцій оголосив також Євросоюз. Блок запровадив обмеження проти 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Санкції введено проти тих, є відповідальним за продовження незаконної, неспровокованої та невиправданої агресивної війни путінського режиму, і тих, хто надає їй суттєву підтримку. Зокрема, тих, хто причетний до депортації українських дітей.
  • Раніше Guardian писала, що під європейські санкції потрапить дружина російського депутата, яка "всиновила" викрадену дитину, змінила їй ім'я і місце народження з України на Росію.
  • У Держдепі говорили, що американські санкції будуть спрямовані проти ВПС Росії. 
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