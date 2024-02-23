Мелоні підтвердить свою проукраїнську позицію на зустрічі G7, − Politico

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні очолить відеоконференцію “Групи семи” у суботу, 24 лютого, приурочену до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пише Politico.
Видання зазначає, що італійська лідерка під час зустрічі має намір продемонструвати свою проукраїнську позицію.
Президент України Володимир Зеленський звернеться до учасників конференції, серед яких буде президент США Джо Байден.
“Президент Франції Еммануель Макрон вирішив зустрітися з фермерами та подивуватися коровам у французькому Salon de l’Agriculture замість того, щоб приєднатися до зустрічі, присвяченій Україні”, − йдеться у повідомленні.
Як голова G7, Мелоні відкриє зустріч і представить Зеленського, який виступить з короткою промовою. Потім годину триватиме обговорення, у центрі якого буде війна в Україні.
Спільна заява буде спрямована на те, щоб розвінчати ідею, що Захід втомився підтримувати Україну. Водночас у документі не буде жодних серйозних дій щодо використання заморожених на Заході активів Росії для допомоги Києву.
Очікується, що лідери також не схвалюватимуть нові санкції проти Росії, хоча закличуть до значного посилення заходів проти обходу санкцій через треті країни.
- Bloomberg писав, що лідери G7 пообіцяють збільшити свою військову допомогу Києву і потужності з виробництва та доставки зброї. "Група семи" зобов’яжеться ніколи не визнавати вибори, які РФ проводить зараз або в майбутньому на окупованих територіях України.
- За інформацією видання, також буде йтися про нові санкції проти Росії і подвоєння зусиль щодо забезпечення обмеження цін на російську нафту. Крім іншого, союзники засудять Північну Корею за те, що надає Росії балістичні ракети, закличуть Іран припинити надавати Москві військову допомогу і висловлять занепокоєння щодо товарів, що використовуються у військових цілях, які постачаються через Китай.