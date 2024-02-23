Мелоні підтвердить свою проукраїнську позицію на зустрічі G7, − Politico

Спільна заява членів "Група семи" буде спрямована на те, щоб розвінчати ідею, що Захід втомився підтримувати Україну. Про нові санкції мова йти не буде.

Володимир Зеленський і Джорджа Мелоні у Брюсселі

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні очолить відеоконференцію “Групи семи” у суботу, 24 лютого, приурочену до другої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, пише Politico.

Видання зазначає, що італійська лідерка під час зустрічі має намір продемонструвати свою проукраїнську позицію.

Президент України Володимир Зеленський звернеться до учасників конференції, серед яких буде президент США Джо Байден.

“Президент Франції Еммануель Макрон вирішив зустрітися з фермерами та подивуватися коровам у французькому Salon de l’Agriculture замість того, щоб приєднатися до зустрічі, присвяченій Україні”, − йдеться у повідомленні.

Як голова G7, Мелоні відкриє зустріч і представить Зеленського, який виступить з короткою промовою. Потім годину триватиме обговорення, у центрі якого буде війна в Україні.

Спільна заява буде спрямована на те, щоб розвінчати ідею, що Захід втомився підтримувати Україну. Водночас у документі не буде жодних серйозних дій щодо використання заморожених на Заході активів Росії для допомоги Києву.

Очікується, що лідери також не схвалюватимуть нові санкції проти Росії, хоча закличуть до значного посилення заходів проти обходу санкцій через треті країни.