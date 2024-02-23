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У Польщі знову пошкодили український вантаж із агропродукцією

Цього разу поляки пошкодили ріпак, що мав їхати до Німеччини. 

У Польщі знову пошкодили український вантаж із агропродукцією
Фото: Міністерство відновлення в Telegram

На польському кордоні знову пошкодили вантаж із українською агропродукцією. На залізничному пункті пропуску Дорохуськ близько 9 години ранку невідомі пошкодили ріпак у трьох зерновозах.

Вантаж прямував транзитом через Польщу до Німеччини. Про це повідомили в Мінвідновлення.

"Скажу лише, що непокарані злочини завжди повертаються. Хоч це військова агресія, хоч пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити”, – прокоментував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Укрзалізниця звернеться до польських правоохоронців. 

  • Це вже третій випадок умисного пошкодження української агропродукції, що транзитом слідує через Польщу до інших країн. Спершу поляки висипали зерно з трьох вантажівок, що везли його до балтійської країни. Потім – висипали зерно з вагону, що слідував до Німеччини.
  • Міністр сільського господарства Польщі після першого випадку заявив, що вони розсипали українське зерно (зібране під обстрілами і з загрозою підриву на мінах) бо не стримали емоцій. Також він вважає, що збирати зерно в Україні вигідно олігархам.
  • 22 лютого польський прем'єр заявив, що пункти пропуску з Україною внесуть до об'єктів критичної інфраструктури, що має вирішити питання з затримками гуманітарних і військових вантажів, які виникли через мітингуючих поляків. 
  • Протести польських фермерів та інших осіб відновили 9 лютого, після рішення Єврокомісії продовжити так званий економічний безвіз із Україною. Якщо спочатку полякам не подобалося, що українське зерно знижує попит на їхнє власне, то тепер, після того як українська агропродукція заїжджає в Польщу лише для транзиту, їм не подобається, що продукція України "забирає німецький ринок". 
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