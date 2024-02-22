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Виробник кави Jacobs виходить з російського ринку через санкції ЄС, – Reuters

Санкції спричинили падіння акцій відомого виробника кави до рекордно низького рівня.

Виробник кави Jacobs виходить з російського ринку через санкції ЄС, – Reuters
кава Jacobs
Фото: з мережі інтернет

У компанії JDE Peet's, яка є власником бренду Jacobs, заявили, що нові санкції ЄС проти Росії створили невизначеність щодо майбутнього його бізнесу на російському ринку. Санкції спричинили падіння акцій відомого виробника кави до рекордно низького рівня.

"Власник кавових брендів, таких як Douwe Egberts і L'Or, заявив у середу, що нові санкції Європейського Союзу проти Москви створили невизначеність щодо майбутнього російського бізнесу, що потенційно вплине на його плани до 2024 року", – пише Reuters.

У серпні 2023 року нідерландська компанія JDE Peet's заявила, що вестиме свою діяльність в Росії як окремий бізнес і продаватиме лише місцеві бренди. Але деякі елементи грудневого 12-го пакета санкцій ЄС, які набувають чинності в червні 2024 року, можуть негативно вплинути на тих, хто контролює ці активи.

JDE Peet's не впевнена, чи зможе вона зберегти контроль над своїм російським бізнесом з огляду на нові санкції, що погіршує її перспективи на 2024 рік.

Компанія заявила, що вплив припинення продажу міжнародних продуктів є невизначеним, але зазначила, що лише ребрендинг бренду Jacobs для російського ринку призвів до знецінення на суму 185 мільйонів євро. До слова, акції відомого виробника кави вже впали на 6,8% до 21,60 євро на початку торгів.

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