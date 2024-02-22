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Росіяни створили загін зі спортсменів для залучення до бойових дій в Україні

Новий загін спонсоруватимуть держкомпанії.

Росіяни створили загін зі спортсменів для залучення до бойових дій в Україні
Фото: EPA/UPG

У Росії створили новий спеціальний загін зі спортсменів для участі у війні проти України, який спонсорують держкомпанії, пише Центр національного спротиву.

"За ініціативи першого заступника голови адміністрації президента рф сергія кирієнка створили загін “Союз”. Туди увійшли учасники спортивних змагань, зокрема, турнірів бойових мистецтв", – пишуть у спротиві. 

Спонсоруватимуть загін “Росатом”, “Сбербанк” та інші держкомпанії, які за час війни витратили десятки мільйонів рублів на закупівлю зброї та оптичного обладнання. За навчання бійців відповідає російський університет спецназу в Чечні.

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