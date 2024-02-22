Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про забезпечення прав військових та поліцейських на соцзахист

Автори законопроєкту зазначають, що він передбачає понад 50 покращень для військовослужбовців та поліцейських.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт 10313 про забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, повідомляє політсила “Слуга народу”.

Зазначається, що документ вдосконалює механізми забезпечення деяких прав військовослужбовців. Зокрема, на інформацію, медичне забезпечення, відпустки, а також прав поліцейських на одноразову грошову допомогу у разі загибелі (смерті), визначення втрати працездатності.

Так, згідно із законопроєктом, передбачаються такі норми:

– для військовослужбовців встановлюються обмеження на поширення в медіа та інтернеті даних, що дають змогу визначити геопросторові дані про військові об’єкти та військові частини;

– одноразова відпустка при народженні дитини надаватиметься захисникам зі збереженням грошового забезпечення у повному обсязі;

– для догляду за хворою дитиною до 14 років, яка потребує стаціонарного лікування, військовослужбовці звільняються від виконання службових обов’язків на період догляду;

– забезпечується право звернення за призначенням (перерахунком) пенсії під час дії воєнного стану осіб, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у період воєнного стану, за письмовою заявою про призначення пенсії завіреною командиром (начальником) військової частини;

– забороняються порушення, пов’язані з дискримінацією за ознакою статі чи сексуальними домаганнями;

– спеціально уповноважені держоргани перевірятимуть якість гуманітарної допомоги, зокрема яка надається для сил оборони.

Як зазначив голова оборонного комітету ВРУ, народний депутат «Слуги Народу» Олександр Завітневич, ухвалення цього закону дозволить врегулювати питання посилення захисту прав військовослужбовців, які набули право на пенсію за вислугу років, від незаконного звільнення.

А також гарантувати для резервістів і військовозобов’язаних, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, права на продовольче та речове забезпечення; поширення соціальних гарантій на дітей резервістів під час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві – право отримання від місцевих рад позачергового місця у дитячих закладах за місцем проживання.

Загалом законопроєкт передбачає понад 50 покращень для військовослужбовців та поліцейських.

Докладніше про цей законопроєкт читайте у нашому матеріалі “Новий закон для військових: заборона «тіктокерів», додаткові відпустки й виплати”.