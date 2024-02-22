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Українські прикордонники знищили ще один російський "Муром-М"

Це вже тринадцятий за рахунком знищений комплекс дальнього візуального спостереження.

Українські прикордонники знищили ще один російський "Муром-М"
Фото: Скрін з відео

На Харківщині прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" завдяки прицільному влучанню FPV-дрона знищили черговий ворожий комплекс дальнього візуального спостереження "Муром-М".

Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Сталевий кордон" продовжує знищувати ворожі "Муром-М". Цьогоріч це вже 13-й вражений комплекс спостереження на рахунку прикордонників 15-го мобільного загону", – ідеться у повідомленні.

Він став тринадцятим відеотепловізійним комплексом, знищеним військовослужбовцями 15-го мобільного прикордонного загону від початку цього року.

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