Чотирьох ухилянтів, які ховалися у кущах неподалік кордону, знайшов дрон

Чоловіки хотіли незаконно потрапити у Молдову, заплативши за такий "вояж" по 6 тисяч доларів із кожного.

Біля українсько-молдовського рубежу дрон українських прикордонників виявив чотирьох чоловіків, які ховатися у кущах, вичікуючи слушного часу, щоб втекти із країни.

Про таке інформує пресслужба ДПСУ.

"Прикордонники Подільського загону поблизу села Станіславка затримали чотирьох чоловіків, які хотіли незаконно перетнути українсько-молдовський кордон", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що мандрівники причаїлися в хащах вздовж дороги, щоб "пересидіти" та непоміченими дістатися до державної межі. Їх схованку допоміг знайти дрон прикордонників. Оператор безпілотника скорегував наряд на затримання правопорушників.

"Затримані повідомили, що сплатили по 6 тисяч доларів США з кожного за інтернет-поради – як нелегально виїхати з України", – додали у ДПСУ.

Відносно чоловіків склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП, а справи направили до суду.