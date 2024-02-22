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Чотирьох ухилянтів, які ховалися у кущах неподалік кордону, знайшов дрон

Чоловіки хотіли незаконно потрапити у Молдову, заплативши за такий "вояж" по 6 тисяч доларів із кожного.

Чотирьох ухилянтів, які ховалися у кущах неподалік кордону, знайшов дрон
Чотирьох ухилянтів знайшов дрон
Фото: ДПСУ

Біля українсько-молдовського рубежу дрон українських прикордонників виявив чотирьох чоловіків, які ховатися у кущах, вичікуючи слушного часу, щоб втекти із країни.

Про таке інформує пресслужба ДПСУ.

"Прикордонники Подільського загону поблизу села Станіславка затримали чотирьох чоловіків, які хотіли незаконно перетнути українсько-молдовський кордон", – йдеться у повідомленні.

Прикордонники зазначили, що мандрівники причаїлися в хащах вздовж дороги, щоб "пересидіти" та непоміченими дістатися до державної межі. Їх схованку допоміг знайти дрон прикордонників. Оператор безпілотника скорегував наряд на затримання правопорушників.

"Затримані повідомили, що сплатили по 6 тисяч доларів США з кожного за інтернет-поради – як нелегально виїхати з України", – додали у ДПСУ.

Відносно чоловіків склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч.2 ст.204-1 КУпАП, а справи направили до суду.

  • Троє закарпатців, заплативши по $4000, зібралися переплисти Тису. За гроші чоловіки отримали рятувальні жилети й гумовий човен, а також "інструктаж" щодо уникнення зустрічі з прикордонними нарядами.
  • СБУ повідомила, що ліквідувала у Чернігові масштабну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Колишній голова ВЛК за хабарі обіцяв військовозобов’язаним зняття з військового обліку на підставі фіктивних довідок щодо непридатності до служби за станом здоров’я. У подальшому ухилянти використовували ці документи для незаконного виїзду за межі України.
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