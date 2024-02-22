Росіяни обстріляли село на Херсонщині

“Ввечері ворожі війська обстріляли один з населених пунктів Білозерської громади”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомила пресслужба ДСНС .

Від обстрілу загорілась господарча споруда та легковий автомобіль.

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