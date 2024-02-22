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Росіяни обстріляли село на Херсонщині

Від обстрілу загорілась господарча споруда та легковий автомобіль. 

Росіяни обстріляли село на Херсонщині
Наслідки російського обстрілу Херсонщини
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 22 лютого, російські окупанти обстріляли Херсонську область.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

“Ввечері ворожі війська обстріляли один з населених пунктів Білозерської громади”, - йдеться у повідомленні. 

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Внаслідок обстрілу загорілась господарча споруда та легковий автомобіль. 

Бійці ДСНС швидко ліквідували пожежу.

  • У Бериславі, що на Херсонщині, окупанти із дрона скинули вибухівку на 49-річного чоловіка. Зараз потерпілий перебуває у лікарні. 
  • Також сьогодні російські війська вбили чоловіка у селі Львове Бериславського району,.Окупанти обстріляли населений пункт зранку. Один з “прильотів” – по житловому будинку. Травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель, який перебував на подвірʼї. Загиблому було 59 років.
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