Росіяни обстріляли село на Херсонщині

Сьогодні, 22 лютого, російські окупанти обстріляли Херсонську область.
Про це повідомила пресслужба ДСНС.
“Ввечері ворожі війська обстріляли один з населених пунктів Білозерської громади”, - йдеться у повідомленні.
Внаслідок обстрілу загорілась господарча споруда та легковий автомобіль.
Бійці ДСНС швидко ліквідували пожежу.
- У Бериславі, що на Херсонщині, окупанти із дрона скинули вибухівку на 49-річного чоловіка. Зараз потерпілий перебуває у лікарні.
- Також сьогодні російські війська вбили чоловіка у селі Львове Бериславського району,.Окупанти обстріляли населений пункт зранку. Один з “прильотів” – по житловому будинку. Травми, несумісні з життям, отримав місцевий житель, який перебував на подвірʼї. Загиблому було 59 років.