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Окупанти завдали ударів з "Ураганів" по Курахівській громаді, четверо дітей постраждали

Армія РФ обстріляла Константинопільське на Донеччині.

Окупанти завдали ударів з "Ураганів" по Курахівській громаді, четверо дітей постраждали
обстріл Донеччини
Фото: Вадим Філашкін

Сьогодні вранці росіяські війська обстріляли з "Ураганів" село Константинопільске Курахівської громади. Внаслідок обстрілів поранення отримали четверо підлітків.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"1 людина загинула і 9 поранено внаслідок обстрілу Костянтинопільського Курахівської громади. Серед поранених — 4 підлітка: 12, 14, 15 і 16 років. Всім надана необхідна медична допомога", – написав він.

Відомо, що окупанти завдали ударів з РСЗВ "Ураган", випустивши 13 снарядів по території села.

Наразі триває огляд території, відомо про пошкодження житлових будинків.

Фото: Вадим Філашкін

Армія РФ сьогодні скинула авіабомби  по території підприємства у Кураховому, внаслідок чого дев’ятеро працівників дістали поранення — двоє жінок та семеро чоловіків віком від 31 до 54 років.

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