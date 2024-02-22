Окупанти завдали ударів з "Ураганів" по Курахівській громаді, четверо дітей постраждали

Сьогодні вранці росіяські війська обстріляли з "Ураганів" село Константинопільске Курахівської громади. Внаслідок обстрілів поранення отримали четверо підлітків.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"1 людина загинула і 9 поранено внаслідок обстрілу Костянтинопільського Курахівської громади. Серед поранених — 4 підлітка: 12, 14, 15 і 16 років. Всім надана необхідна медична допомога", – написав він.

Відомо, що окупанти завдали ударів з РСЗВ "Ураган", випустивши 13 снарядів по території села.

Наразі триває огляд території, відомо про пошкодження житлових будинків.

Фото: Вадим Філашкін

Армія РФ сьогодні скинула авіабомби по території підприємства у Кураховому, внаслідок чого дев’ятеро працівників дістали поранення — двоє жінок та семеро чоловіків віком від 31 до 54 років.