Росія скинула авіабомби на Курахове Донецької області, дев'ятеро людей постраждали

Серед постраждалих двоє жінок та семеро чоловіків віком від 31 до 54 років.

У четвер, 22 лютого, російські окупанти скинули на місто Курахове Донецької області керовані авіаційні бомби.

Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

Армія РФ влучила по території підприємства, внаслідок чого дев’ятеро працівників дістали поранення — двоє жінок та семеро чоловіків віком від 31 до 54 років.

У постраждалих лікарі діагностували закриті черепно-мозкові травми, забої та струс головного мозку.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).