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Росія скинула авіабомби на Курахове Донецької області, дев'ятеро людей постраждали

Серед постраждалих двоє жінок та семеро чоловіків віком від 31 до 54 років.

Росія скинула авіабомби на Курахове Донецької області, дев'ятеро людей постраждали
Фото: Донецька обласна прокуратура

У четвер, 22 лютого, російські окупанти скинули на місто Курахове Донецької області керовані авіаційні бомби.

Про це інформує Донецька обласна прокуратура.

Армія РФ влучила по території підприємства, внаслідок чого дев’ятеро працівників дістали поранення — двоє жінок та семеро чоловіків віком від 31 до 54 років.

У постраждалих лікарі діагностували закриті черепно-мозкові травми, забої та струс головного мозку.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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