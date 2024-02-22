На Одещині ексначальниця фінансової служби поліції провернула аферу на майже мільйон гривень

Колишня начальниця фінансової служби поліції Одеської області разом із знайомою провернули махінацію завдяки якій збагатилися на майже мільйон гривень.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Відомо, що на початку 2020 року, перебуваючи на посаді начальниці фінансової служби поліції Одещини, жінка вирішила збільшити свої статки та запропонувала підлеглій провернути аферу.

Тож, спільниця зайняла посаду спеціаліста відділу зайняла посаду завідувача одного із секторів фінансового управління, але не виконувала свої обов'язки і не з'являлася на роботі. Попри це, їй безпідставно нараховувалась заробітна плата та премії без фактичної присутності на робочому місці.

У результаті таких махінацій змовницям вдалось привласнити майже мільйон гривень державних коштів.

У 2023 році керівництво поліції звільнило учасниць махінації, після виявлення зловживань.

Працівники ДВБ зібрали достатню доказову базу для оголошення спільницям про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання від 7 до 12 років тюремного ув’язнення.