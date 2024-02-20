Проти польського фермера, який закликав Путіна “навести лад”, поліція відкрила кримінальну справу

Польські правоохоронці відреагували на “обурливі гасла” під час протесту фермерів.
Про це повідомила пресслужба польської поліції.
"Негайна реакція польської поліції на демонстрацію обурливих гасел під час протесту фермерів у Водзіславському повіті. Поліція і прокуратура проводять дії в напрямку статті 256.1 Кримінального кодексу", – йдеться в повідомленні.
Ця стаття передбачає штраф або до двох років обмеження чи позбавлення волі за підбурювання до ненависті "на підставі національних, етнічних, расових, релігійних відмінностей".
Поліція Польщі зазначила, що не допустить порушення закону і розпалювання ненависті.
В іншому дописі поліція наголосила, що кожен, хто вчиняє дії, мотивовані ненавистю до іншої людини, буде притягнутий до кримінальної відповідальності.
Журналіст Домінік Сервацький додав, що проти чоловіка, який вивісив банер із закликами до війни та прапором Радянського Союзу, також висунули обвинувачення за ст. 117 Кримінального кодексу (за підбурювання та вихваляння загарбницької війни Путіна).
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