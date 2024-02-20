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​Єврокомісія виділила 83 млн євро Україні та Молдові на гуманітарні проєкти

Наша держава, отримає з цієї суми 75 млн євро.

​Єврокомісія виділила 83 млн євро Україні та Молдові на гуманітарні проєкти
Фото: energynews.com.ua

20 лютого Європейська комісія оголосила про виділення первинної гуманітарної допомоги у розмірі 83 мільйонів євро для України та Молдови.

Як ідеться на сайті Єврокомісії, кошти передбачені для підтримки постраждалих від війни Росії проти України у 2024 році.

За даними ЄС, цілеспрямовані атаки РФ на ключову енергетичну і цивільну інфраструктуру України (лікарні, школи та електромережі) ускладнюють доступ людей до основних послуг. У нашій державі, за попередніми оцінками, 14,6 мільйона осіб потребують гуманітарної допомоги.

Кошти розподілять таким чином:

  • 75 мільйонів євро спрямують на гуманітарні проєкти в Україні;
  • 8 мільйонів євро - на гуманітарні проєкти у Молдові.

За даними Єврокомісії, на програми гуманітарної допомоги загалом уже виділили 926 мільйонів євро: 860 млн скерували на гуманітарні програми в Україні, 66 мільйонів - на підтримку біженців, які виїхали до Молдови.

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