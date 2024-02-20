​Єврокомісія виділила 83 млн євро Україні та Молдові на гуманітарні проєкти

20 лютого Європейська комісія оголосила про виділення первинної гуманітарної допомоги у розмірі 83 мільйонів євро для України та Молдови.
Як ідеться на сайті Єврокомісії, кошти передбачені для підтримки постраждалих від війни Росії проти України у 2024 році.
За даними ЄС, цілеспрямовані атаки РФ на ключову енергетичну і цивільну інфраструктуру України (лікарні, школи та електромережі) ускладнюють доступ людей до основних послуг. У нашій державі, за попередніми оцінками, 14,6 мільйона осіб потребують гуманітарної допомоги.
Кошти розподілять таким чином:
- 75 мільйонів євро спрямують на гуманітарні проєкти в Україні;
- 8 мільйонів євро - на гуманітарні проєкти у Молдові.
За даними Єврокомісії, на програми гуманітарної допомоги загалом уже виділили 926 мільйонів євро: 860 млн скерували на гуманітарні програми в Україні, 66 мільйонів - на підтримку біженців, які виїхали до Молдови.