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Швеція оголосила великий пакет допомоги: з артилерією, боєприпасами та катерами

Вартість пакету перевищує 7,1 млрд шведських крон – це найбільша одномоментна допомога від Швеції за час повномасштабної війни. 

Швеція оголосила великий пакет допомоги: з артилерією, боєприпасами та катерами
Швеція оголосила пакет допомоги Україні
Фото: Pal Jonson у X

Швеція оголосила великий пакет допомоги Україні на 7,1 млрд шведських крон ($683 млн). Це найбільший внесок в оборону України від Швеції, повідомив міністр оборони Поль Джонсон на пресконференції, пише The Guardian.

Загалом країна надала вже 14 пакетів допомоги на суму понад 30 млрд крон. Джонсон запевнив, що підтримка триватиме.

"Ми продовжимо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – сказав він.

Пакет включає артилерію. Одних тільки артилерійських боєприпасів нададуть на 2 млрд крон (понад 5 млрд грн), а також дадуть зенітну артилерію та безвідкотні гармати. Також країна надасть системи ППО RBS70, протитанкові ракети (TOW), ручні гранати і гранатомети Carl Gustaf. Швеція також передасть медичне приладдя та економічну допомогу у фонди для закупівлі додаткової зброї для України. 

"Цей пакет підтримки відповідає деяким із найнагальніших потреб України та відповідає коаліціям військового потенціалу, які формуються в рамках Контактної групи з питань оборони України", – написав міністр у X.

Крім того, Швеція підтримає Україну 10 CB 90 (Combat Boat 90), 20 груповими катерами та підводним озброєнням. Завдяки цим пожертвам Швеція також приєднається до морської коаліції. Швеція вже є членом коаліції з безпілотників, розмінування, авіації та бронетехніки.

"Оскільки глобальні військові запаси скорочуються, ми більше зосередимося на пожертвах. Цей пакет допомоги додасть близько 1 мільярда шведських крон до спільної закупівлі шведсько-данських CV 90 в Україні. Це означає, що Швеція та Данія спільно інвестують 4 мільярди шведських крон (~385 мільйонів доларів США) для досягнення цієї мети", – додав Джонсон. 

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