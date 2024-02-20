ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
ГУР підтвердило факт смерті російського пілота, який перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну
ЗСУ збили два російські літаки на східному напрямку, – Повітряні сили
ЗСУ збили два російські літаки на східному напрямку, – Повітряні сили
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
Ще п’ять підприємств Укроборонпрому корпоратизували
Ще п’ять підприємств Укроборонпрому корпоратизували
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
19-й Рамштайн. Звірка годинників
19-й Рамштайн. Звірка годинників
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Польські страйкарі заблокували пасажирський потяг "Київ – Хелм"
Будапешт проігнорував візит американської делегації, що прибула через блокування вступу Швеції до НАТО
Будапешт проігнорував візит американської делегації, що прибула через блокування вступу Швеції до НАТО
Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
Іван Уривський: «Я мрію, щоб наші театри запрошували в Європу поставити “Гамлета”, а не тільки виставу про війну»
ГоловнаСвіт

Бразилія викликала на консультації свого посла з Ізраїлю після того, як Лула прирівняв бої у Газі та Голокост

Бразильський президент є персоною нон грата в Єрусалимі, доки він не відкличе свої слова.

Бразилія викликала на консультації свого посла з Ізраїлю після того, як Лула прирівняв бої у Газі та Голокост
Фото: ЕРА/UPG

Бразилія викликала свого посла в Ізраїлі для консультацій після того, як президент Луїс Інасіо Лула да Сілва прирівняв військову кампанію країни у Смузі Газі до убивства єврейського населення під час Голокосту.

Про це пише Bloomberg.

Перед цим Єрусалим викликав посла Фредеріко Майєра з Тель-Авіва до Музею Голокосту, де він отримав догану за коментарі Лули.

Ізраїль також заявив, що бразильському президенту не раді в країні, доки він не відкличе свої слова.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Бразилія постійно критикує ізраїльський уряд через зростання кількості загиблих у Палестині. Але зауваження Лули додають драматизму зустрічі міністрів закордонних справ країн “Групи двадцяти”, яку Бразіліа прийматиме цього тижня в Ріо-де-Жанейро. 

  • Ізраїль веде війну з ХАМАСом у Смузі Гази після вторгнення терористів 7 жовтня на південь Ізраїлю, під час якого було вбито близько 1200 мешканців країни і понад 200 захопили у заручники. Ізраїлю закидають невибіркові удари, під час яких гинуть не лише терористи, а і цивільні. ХАМАС стверджував, що загинули не менше 28 000 палестинців.
  • Південна Африка звинуватила Єрусалим у геноциді палестинців і подала відповідний позов до Міжнародного суду ООН. Кілька країн Латинської Америки відкликали своїх послів і переглянули свої відносини з Ізраїлем через конфлікт.
  • Ізраїль зі свого боку заявив, що операції в Газі є законним захистом від найбільшого навмисного масового вбивства євреїв за один день з часів Голокосту. “Ізраїль «не починав і не хотів» війни, він «захищається від ХАМАСу, Палестини, Ісламського джихаду та інших терористичних організацій, чия жорстокість не має меж», заявив національний адвокат Ізраїлю Таль Беккер під час розгляду справи.
  • Міжнародний суд ООН вирішив не вимагати від Ізраїлю негайного припинення вогню, постановивши, що Єрусалим має зробити все від нього залежне для уникнення вбивства цивільних палестинців.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies