Бразилія викликала на консультації свого посла з Ізраїлю після того, як Лула прирівняв бої у Газі та Голокост

Бразилія викликала свого посла в Ізраїлі для консультацій після того, як президент Луїс Інасіо Лула да Сілва прирівняв військову кампанію країни у Смузі Газі до убивства єврейського населення під час Голокосту.
Про це пише Bloomberg.
Перед цим Єрусалим викликав посла Фредеріко Майєра з Тель-Авіва до Музею Голокосту, де він отримав догану за коментарі Лули.
Ізраїль також заявив, що бразильському президенту не раді в країні, доки він не відкличе свої слова.
Бразилія постійно критикує ізраїльський уряд через зростання кількості загиблих у Палестині. Але зауваження Лули додають драматизму зустрічі міністрів закордонних справ країн “Групи двадцяти”, яку Бразіліа прийматиме цього тижня в Ріо-де-Жанейро.
- Ізраїль веде війну з ХАМАСом у Смузі Гази після вторгнення терористів 7 жовтня на південь Ізраїлю, під час якого було вбито близько 1200 мешканців країни і понад 200 захопили у заручники. Ізраїлю закидають невибіркові удари, під час яких гинуть не лише терористи, а і цивільні. ХАМАС стверджував, що загинули не менше 28 000 палестинців.
- Південна Африка звинуватила Єрусалим у геноциді палестинців і подала відповідний позов до Міжнародного суду ООН. Кілька країн Латинської Америки відкликали своїх послів і переглянули свої відносини з Ізраїлем через конфлікт.
- Ізраїль зі свого боку заявив, що операції в Газі є законним захистом від найбільшого навмисного масового вбивства євреїв за один день з часів Голокосту. “Ізраїль «не починав і не хотів» війни, він «захищається від ХАМАСу, Палестини, Ісламського джихаду та інших терористичних організацій, чия жорстокість не має меж», заявив національний адвокат Ізраїлю Таль Беккер під час розгляду справи.
- Міжнародний суд ООН вирішив не вимагати від Ізраїлю негайного припинення вогню, постановивши, що Єрусалим має зробити все від нього залежне для уникнення вбивства цивільних палестинців.