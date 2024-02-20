Бразилія викликала на консультації свого посла з Ізраїлю після того, як Лула прирівняв бої у Газі та Голокост

Бразильський президент є персоною нон грата в Єрусалимі, доки він не відкличе свої слова.

Бразилія викликала свого посла в Ізраїлі для консультацій після того, як президент Луїс Інасіо Лула да Сілва прирівняв військову кампанію країни у Смузі Газі до убивства єврейського населення під час Голокосту.

Про це пише Bloomberg.

Перед цим Єрусалим викликав посла Фредеріко Майєра з Тель-Авіва до Музею Голокосту, де він отримав догану за коментарі Лули.

Ізраїль також заявив, що бразильському президенту не раді в країні, доки він не відкличе свої слова.

Бразилія постійно критикує ізраїльський уряд через зростання кількості загиблих у Палестині. Але зауваження Лули додають драматизму зустрічі міністрів закордонних справ країн “Групи двадцяти”, яку Бразіліа прийматиме цього тижня в Ріо-де-Жанейро.