Рада Безпеки ООН проведе засідання до річниці вторгнення

23 лютого у Нью-Йорку, окрім засідання Генасамблеї ООН на тему "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", збереться також і Рада Безпеки. Відкриті дебати будуть присвячені другій річниці російського вторгнення.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, з проханням щодо проведення засідання Україна звернулася до Словенії, яка нині входить до числа непостійних членів Радбезу. Очікується, що під час дебатів виступить генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш. За місцевим часом засідання Ради Безпеки розпочнеться о 15 годині - це 22 за Києвом.
- В ООН заявляли, що не можуть перевірити інформацію про надання КНДР зброї для Росії.
- Кроки російської влади щодо внесення закордонних політиків до списків розшуку та впровадження конфіскації майна за "фейки" про армію речник генсекретаря ООН прокоментував максимально стримано.
- Ізраїль наполягає, щоб генсекретар Гуттереш пішов у відставку.