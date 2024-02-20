Рада Безпеки ООН проведе засідання до річниці вторгнення

23 лютого у Нью-Йорку, окрім засідання Генасамблеї ООН на тему "Ситуація на тимчасово окупованих територіях України", збереться також і Рада Безпеки. Відкриті дебати будуть присвячені другій річниці російського вторгнення.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, з проханням щодо проведення засідання Україна звернулася до Словенії, яка нині входить до числа непостійних членів Радбезу. Очікується, що під час дебатів виступить генеральний секретар ООН Антоніу Гуттереш. За місцевим часом засідання Ради Безпеки розпочнеться о 15 годині - це 22 за Києвом.