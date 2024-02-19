Китай пропонує підтримати Угорщину в питаннях безпеки, — Reuters

Китай сподівається поглибити зв'язки з Угорщиною у сфері правоохоронних органів і безпеки.

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном Китай запропонував підтримку давньому стратегічному партнеру в питаннях безпеки, що виходить за межі торговельних та інвестиційних відносин, в той час як НАТО намагається розширити свою мережу в Європі, пише Reuters.

Китай сподівається поглибити зв'язки з Угорщиною у сфері правоохоронних органів і безпеки, оскільки обидві країни відзначають 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин, заявив міністр громадської безпеки Ван Сяохун.

Під час візиту до Будапешта Ван висловив сподівання, що такі зусилля стануть "новим етапом двосторонніх відносин" у таких сферах, як боротьба з тероризмом і транснаціональною злочинністю.

Ван також зустрівся з міністром внутрішніх справ Шандором Пінтером та підписав документи про співпрацю між правоохоронними органами та службами безпеки.

Двосторонні відносини також охоплюватимуть розбудову потенціалу безпеки й правоохоронних органів у рамках ініціативи лідера Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях", яка має на меті зв'язати Китай зі світом через торгівлю та інфраструктурні зв'язки.

"Пропозиція гарантій безпеки від Китаю для Угорщини з'явилася тоді, коли Угорщина, як потенційний союзник Росії, впродовж десяти років правління Орбана послабила свою залежність від країн Заходу, Також Угорщина є єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції на вступ до блоку безпеки", – пише Reuters.