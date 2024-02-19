У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Будапешті відбувся масштабний мітинг проти уряду Орбана
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
У Львові стався вибух на промисловому об'єкті — ОВА
​Авдіївка. Ми йдемо
​Авдіївка. Ми йдемо
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Деяка кількість українських військовослужбовців потрапила в полон під час виходу наших підрозділів з Авдіївки, – Тарнавський
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
Російські окупанти розстріляли двох українських полонених
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Фермери з Європи хочуть повністю заблокувати українсько-польський кордон
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
Данія вирішила передати Україні всю свою артилерію — Фредеріксен
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
ЗСУ перевіряють обставини загибелі та імена бійців, яких розстріляли росіяни на околиці Авдіївки
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
«Голодні ігри-2025». До чого готуватися невеликим групам волонтерів і військовим, які збирають кошти
ГоловнаСвіт

Китай пропонує підтримати Угорщину в питаннях безпеки, — Reuters

Китай сподівається поглибити зв'язки з Угорщиною у сфері правоохоронних органів і безпеки.

Китай пропонує підтримати Угорщину в питаннях безпеки, — Reuters
Міністр закордонних справ Китаю Ван І
Фото: скриншот відео

Під час зустрічі з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном Китай запропонував підтримку давньому стратегічному партнеру в питаннях безпеки, що виходить за межі торговельних та інвестиційних відносин, в той час як НАТО намагається розширити свою мережу в Європі, пише Reuters.

Китай сподівається поглибити зв'язки з Угорщиною у сфері правоохоронних органів і безпеки, оскільки обидві країни відзначають 75-ту річницю встановлення дипломатичних відносин, заявив міністр громадської безпеки Ван Сяохун.

Під час візиту до Будапешта Ван висловив сподівання, що такі зусилля стануть "новим етапом двосторонніх відносин" у таких сферах, як боротьба з тероризмом і транснаціональною злочинністю.

Ван також зустрівся з міністром внутрішніх справ Шандором Пінтером та підписав документи про співпрацю між правоохоронними органами та службами безпеки.

Двосторонні відносини також охоплюватимуть розбудову потенціалу безпеки й правоохоронних органів у рамках ініціативи лідера Сі Цзіньпіна "Один пояс, один шлях", яка має на меті зв'язати Китай зі світом через торгівлю та інфраструктурні зв'язки.

"Пропозиція гарантій безпеки від Китаю для Угорщини з'явилася тоді, коли Угорщина, як потенційний союзник Росії, впродовж десяти років правління Орбана послабила свою залежність від країн Заходу, Також Угорщина є єдиною країною НАТО, яка не ратифікувала заявку Швеції на вступ до блоку безпеки", – пише Reuters.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies