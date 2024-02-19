​Литовська армія спільно з місцевими компаніями розробляють безпілотник-камікадзе

Армія Литви спільно з місцевими виробниками розробляють безпілотник-камікадзе.

Про це повідомив голова Ради планування розвитку штабу оборони Литви Роландас Грейбус, передає LRT.

"Хочу нагадати, що ще у 2021 році ми ініціювали так звану програму баражуючих боєприпасів, де дуже активно працюємо та розвиваємо разом із промисловістю, і сподіваємося, що вже цього року ми отримаємо досвідчені зразки литовських баражуючих боєприпасів чи дронів-камікадзе... Наступного року, якщо вони відповідатимуть нашим вимогам, ми зможемо їх закупити", - сказав Грейбус.

Заступник міністра оборони Грета Тучкуте запевнила, що співпраця з бізнесом відбувається активно, але товари у литовських компаній закуповують не завжди, оскільки вони не пропонують конкурентоспроможну ціну, а терміни доставки чи якість є незадовільними.

"Продукт конкурентоспроможний, якщо це хороший товар, якщо його можна доставити вчасно, то його можна закупити і для литовської армії, тому співпраця справді має місце, є військовий інститут, куди приймають наших виробників, їхні ідеї перевіряють, така ж співпраця за допомогою науково-дослідної роботи (...) продовжується, і для нас дуже важливо, щоб наші виробники були сильними", - сказала Тучкуте.

Минулого тижня президент Литви Ґітанас Науседа розкритикував підхід системи оборони до розвитку потужностей безпілотників у Литві, а також систему оборони за те, що вона приділяє більше уваги закордонним виробникам при купівлі дронів, хоча литовці розробляють хороші прототипи БпЛА.

Комітет Сейму з національної безпеки та оборони висунув ідею обговорити питання дронів на засіданні державної ради з оборони.

Литовський уряд, зі свого боку, почав розробляти власну концепцію, про що цього місяця оголосила прем'єр-міністр Інґріда Шимоніте.