Глава угорського МЗС заявив, що Будапешт не буде блокувати 13-ий пакет санкцій проти Росії

Сійярто сказав, що всі елементи пакета, які "шкодять угорським інтересам", були вилучені.

Угорщина не буде блокувати 13-ий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.

Про це заявив на пресконференції міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто за підсумками зустрічі керівників МЗС країн-членів блоку, передає "Європейська правда".

Сійярто повідомив, що всі елементи нового пакету санкцій, які "шкодять угорським інтересам", були вилучені. Тому блоквання не буде.

"Основоположні економічні інтереси Угорщини не зачіпаються конкретними заходами в списку санкцій, але проблема набагато більша: ЄС продовжує стратегію, яка повністю провалилася, яка не наближає нас до миру, а віддаляє від нього", – сказав міністр.

Він переконаний, що попередні пакети санкцій лише завдали шкоди економіці Євросоюзу і що "вже зараз зрозуміло", що війна в Україні не завершиться військовим шляхом.

Що відомо про 13-ий пакет санкцій ЄС