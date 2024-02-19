Глава угорського МЗС заявив, що Будапешт не буде блокувати 13-ий пакет санкцій проти Росії

Угорщина не буде блокувати 13-ий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії.
Про це заявив на пресконференції міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто за підсумками зустрічі керівників МЗС країн-членів блоку, передає "Європейська правда".
Сійярто повідомив, що всі елементи нового пакету санкцій, які "шкодять угорським інтересам", були вилучені. Тому блоквання не буде.
"Основоположні економічні інтереси Угорщини не зачіпаються конкретними заходами в списку санкцій, але проблема набагато більша: ЄС продовжує стратегію, яка повністю провалилася, яка не наближає нас до миру, а віддаляє від нього", – сказав міністр.
Він переконаний, що попередні пакети санкцій лише завдали шкоди економіці Євросоюзу і що "вже зараз зрозуміло", що війна в Україні не завершиться військовим шляхом.
Що відомо про 13-ий пакет санкцій ЄС
- Bloomberg раніше написав, що Європейський Союз планує запровадити нові торговельні обмеження щодо близько 12 компаній, зокрема і трьох китайських, яких звинувачують у підтримці російської агресії.
- Politico повідомляло, що у драфті 13-го пакету є обмежувальні заходи проти чотирьох китайських фірм, що допомагають росіянам купувати європейські товари подвійного призначення. Також під санкції можуть потрапити Туреччина, Індія та Сербія.
- ЄС також пропонує ввести санкції проти Північної Кореї за постачання ракет для Росії, які були використані проти України. До санкційних списків можуть внести міністра оборони та ракетне управління КНДР, яке контролює національну програму балістичних ракет.
- За інформацією Reuters, ЄС не планував включати в 13-ий пакет санкцій нові заборони на російське виробництво. Таким чином алюмінієва галузь росіян знову залишиться без обмежувальних заходів.
- Тим часом Європейська комісія зажадала від урядів терміново зупинити нелегальний потік товарів до Росії на тлі поштовху Брюсселя взяти під контроль закриття лазівок у санкціях проти Кремля.