У Польщі допитають ексчленів уряду щодо шпигунства

Серед тих, ким цікавляться слідчі, й голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський.

Члени колишнього польського уряду будуть змушені пояснити слідчим країни, навіщо вони закуповували шпигунське програмне забезпечення ізраїльського виробництва.

За повідомленням BBC, до списку тих, ким цікавиться польська прокуратура для допиту, потрапили колишня прем'єрка Беата Шидло, ексміністр юстиції Збігнєв Зьобро та ексміністр внутрішніх справ Маріуш Камінський, який у січні спершу опинився за ґратами, а згодом був помилуваний президентом Анджеєм Дудою. Також слідчі дії можуть стосуватися і голови партії "Право і справедливість" Ярослава Качинського.

У "ПіС" звинувачення щодо використання шпигунських програм Pegasus задля стеження за журналістами та опонентами відкидають, а справу вважають політичною помстою нової влади на чолі з Дональдом Туском.