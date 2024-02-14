Туск заявив про незаперечні докази придбання Варшавою шпигунської програми Pegasus

Під час засідання Кабінету міністрів Польщі за участі президента Анджея Дуди очільник уряду Дональд Туск заявив, що має докази придбання Варшавою шпигунського програмного забезпечення “Pegasus”.

Про це повідомляє RMF24.

Він продемонстрував пакет документів, які “безсумнівно підтверджують купівлю та використання Pegasus”.

За словами Туска, Дуда про закупівлю програми не був поінформований.

“Наразі я маю розсекречений документ, але це лише один з документів, які є у вашому розпорядженні, пане президенте. Я зобов’язав міністра юстиції та генерального прокурора надати − якщо ви зацікавлені − набір документів, які, на жаль, на 100% підтверджують придбання та використання Pegasus − законним і незаконним шляхом”, − зазначив прем’єр-міністр.

За його версією, Центральне антикорупційне бюро ініціювало звернення до Фонду правосуддя щодо виділення коштів на придбання Pegasus.

Туск додав, що “жертвами” шпигунства стало дуже багато осіб. RMF24, зокрема, пише, що могли стежити за колишнім прем’єр-міністром Матеушем Моравецьким.

Депутат Європарламенту Кшиштоф Брейза повідомив про інцидент Національну прокуратуру. “Якщо б ця інформація підтвердилася, ми мали б безпрецедентну ситуацію у вільній Польщі, неприйнятну в будь-якій демократичній країні”, − заявив Брейза.

Депутат підкреслив, що стеження спецслужб за прем'єром свідчило б про використання незаконного обладнання у політичних інтересах.

Європейська правда повідомляє, що у січні Сейм Польщі створив слідчу комісію для розслідування можливого стеження за опозиційними політиками через Pegasus у період перебування при владі партії "Право і справедливість". Комісія перевірить законність, коректність та обґрунтованість використання Pegasus урядом, спецслужбами і поліцією у період з 16 листопада 2015 до 20 листопада 2023 року.

Також комісія має з’ясувати, хто у Польщі відповідав за закупівлю програми.