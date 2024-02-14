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У Дрездені провели акцію миру в річницю бомбардувань

Традиційний "живий ланцюг" минув без провокацій з боку ультраправих сил.

У Дрездені провели акцію миру в річницю бомбардувань
"живий ланцюг" у Дрездені
Фото: Сторінка посла Німеччини у Британії в мережі X

У Дрездені ввечері 13 лютого містяни вишикувалися у "живий ланцюг" вздовж набережної Ельби, щоб відзначити річницю бомбардувань міста Союзними силами під час Другої світової війни.

Як зазначає Deutsche Welle, це традиційна акція, під час якої учасники вшановують пам'ять не лише 25 тисяч містян, що загинули під час атаки у 1945 році, але й жертв німецького бомбардування міста-побратим Дрездена Ковентрі у 1940 році. Мета заходу - надіслати світові сигнал миру та демократії, а гаслом цьогоріч обрали слова "пильнуємо разом".

Акція викликала побоювання місцевих правоохоронців через можливі провокації з боку ультраправих сил, які останніми роками набувають в Німеччині популярності, зокрема прихильників партії "Альтернатива для Німеччини". Проте за повідомленнями поліції, вечір минув без інцидентів, а заходи стримування щодо мітингів ультраправих та лівих, які одночасно відбувалися у середмісті, обмежилися кількома застосуваннями перцевого спрею.

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