Росія за час повномасштабної війни втратила в Україні таку кількість танків, яку мала до нападу, – IISS

За час повномасштабної війни в Україні Росія втратила щонайменше понад 2900 основних бойових танків. Це стільки ж, скільки вона мала на озброєнні на початку її вторгнення, йдеться у звіті "Military Balance" International Institute for Strategic Stadies.

Дослідники вважають, що Москва "обміняла якість на кількість", бо витягла зі сховищ тисячі старих танків. Подекуди вона розконсервовувала по 90 танків на місяць.

"Запаси обладнання, що зберігається в Росії, означають, що Москва потенційно може зазнавати великих втрат і поповнювати резервуари із запасів ще протягом приблизно трьох років, навіть за нижчого технічного рівня, незалежно від її здатності виробляти нове обладнання", – вважають дослідники.