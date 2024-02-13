Еквадор передасть Україні старі небоєздатні вертольоти Мі-17, за які отримає від США вертольоти Black Hawk

Із запланованих до передачі Мі-17 справним є лише один вертоліт. Поки немає чіткого розуміння, коли має відбутись передача і скільки часу знадобиться на постановку цієї техніки в стрій.

США поставлять Еквадору невизначену кількість гелікоптерів UH-60A/L Black Hawk замість гелікоптерів Мі-17, які мають бути передані Україні, повідомляє Defence Express із посиланням на портал Infodefensa.

Ця передача буде реалізована в рамках домовленостей між США та Еквадором, які були укладені в січні 2024 року і котрі передбачали передачу Україні радянського озброєння із запасів еквадоріанської армії і натомість – отримання новітньої техніки американського виробництва для контрпартизанських бойових дій проти місцевих наркокартелів.

Зазначається, що із запланованих до передачі Мі-17 зі складу ВПС Еквадору справною є лише одна машина, інші можна хіба що розібрати на запчастини.

Цей обмін відбувається у межах домовленостей, за якими Еквадор підтвердив намір передати Україні свої БМ-21 "Град", ЗРК "Оса-АКМ" та гелікоптери Мі-17, за що уже отримав фактичну заборону на свої банани від РФ.

Водночас поки немає чіткої локалізації, коли ж має нарешті відбутись ця передача.

Залишається відкритим питання, скільки часу знадобиться на постановку цієї техніки в стрій ЗСУ у разі, якщо передача таки буде реалізована.

Керівництво Еквадору визнавало, що планує віддати Україні по суті металобрухт, який наразі є в небоєздатному стані. Тому тут може бути навіть ризик в тому, що в підсумку Україна може отримати хіба що набір "донорів запчастин".