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Еквадор передасть Україні старі небоєздатні вертольоти Мі-17, за які отримає від США вертольоти Black Hawk

Із запланованих до передачі Мі-17 справним є лише один вертоліт. Поки немає чіткого розуміння, коли має відбутись передача і скільки часу знадобиться на постановку цієї техніки в стрій.

Еквадор передасть Україні старі небоєздатні вертольоти Мі-17, за які отримає від США вертольоти Black Hawk
Ілюстративне фото: вертоліт Мі-17
Фото: Вікіпедія

США поставлять Еквадору невизначену кількість гелікоптерів UH-60A/L Black Hawk замість гелікоптерів Мі-17, які мають бути передані Україні, повідомляє Defence Express із посиланням на портал Infodefensa. 

Ця передача буде реалізована в рамках домовленостей між США та Еквадором, які були укладені в січні 2024 року і котрі передбачали передачу Україні радянського озброєння із запасів еквадоріанської армії і натомість – отримання новітньої техніки американського виробництва для контрпартизанських бойових дій проти місцевих наркокартелів.

Зазначається, що із запланованих до передачі Мі-17 зі складу ВПС Еквадору справною є лише одна машина, інші можна хіба що розібрати на запчастини. 

Цей обмін відбувається у межах домовленостей, за якими Еквадор підтвердив намір передати Україні свої БМ-21 "Град", ЗРК "Оса-АКМ" та гелікоптери Мі-17, за що уже отримав фактичну заборону на свої банани від РФ. 

Водночас поки немає чіткої локалізації, коли ж має нарешті відбутись ця передача. 

Залишається відкритим питання, скільки часу знадобиться на постановку цієї техніки в стрій ЗСУ у разі, якщо передача таки буде реалізована.

Керівництво Еквадору визнавало, що планує віддати Україні по суті металобрухт, який наразі є в небоєздатному стані. Тому тут може бути навіть ризик в тому, що в підсумку Україна може отримати хіба що набір "донорів запчастин".

  • Тим часом австралійська Федерація українських організацій закликала передати Україні вертольоти Taipan, а не утилізувати їх. Вартість вертольотів складає 920 млн доларів, їх передача подвоїла би підтримки Австралії для України.
  • Минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що ФРН передасть Україні списані багатоцільові військові вертольотів Sea King Mk41.
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