Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Пашинський заявив про обшуки СБУ і НАБУ по справі про передачу пального Курченка армії
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
У Німеччині від ножового поранення загинув 17-річний баскетболіст з України
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
Сенат США ухвалив рішення завершити дебати щодо законопроєкту про Україну
ГоловнаСуспільствоЖиття

На Львівщині хірург за 5000 доларів допомагав чоловікам уникати служби

Лікар обіцяв ухилянтам позитивне рішення військово-лікарської комісії щодо непридатності.

На Львівщині хірург за 5000 доларів допомагав чоловікам уникати служби
Хірург на Львівщині допомагав ухилянтам
Фото: Національна поліція

На Львівщині викрили на "гарячому" лікаря-хірурга обласного госпіталю, який за 5000 доларів допомагав ухилянтам уникнути служби.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України.

"Відповідно до розробленого плану лікар обіцяв військовозобов’язаному позитивне рішення військово-лікарської комісії щодо його непридатності до подальшого несення служби. Вартість такої послуги становила 5000 доларів", – повідомили правоохоронці. 

Чоловіка затримали одразу після одержання 5 тисяч доларів неправомірної вигоди. Кошти вилучили, а на робочому місці лікаря провели обшук.

Хірургу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. 

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

  • Нацполіція розслідує близько 9400 справ за фактами ухилення від мобілізації.  До суду вже скеровано 2600 обвинувальних актів. Найбільшу кількість проваджень розслідують у прикордонних областях – Одеській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій.
  • На початку січня СБУ заявила про ліквідацію ще трьох схем ухилення від мобілізації. Зокрема, У Києві нейтралізовано злочинну групу, яка вивозила ухилянтів до Євросоюзу під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень. На Закарпатті викрито посадовця місцевої військово-лікарської комісії. На Тернопільщині військова контррозвідка СБУ ліквідувала ще один канал нелегальної міграції. До його організації причетна волонтерка місцевого благодійного фонду та один із мешканців регіону.Організаторам оборудок та їхнім спільникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
  • Вже у лютому СБУ заблокувала п'ять нових схем для ухилянтів, серед організаторів - депутат із Прикарпаття.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies