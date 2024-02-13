На Львівщині хірург за 5000 доларів допомагав чоловікам уникати служби

На Львівщині викрили на "гарячому" лікаря-хірурга обласного госпіталю, який за 5000 доларів допомагав ухилянтам уникнути служби.
Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України.
"Відповідно до розробленого плану лікар обіцяв військовозобов’язаному позитивне рішення військово-лікарської комісії щодо його непридатності до подальшого несення служби. Вартість такої послуги становила 5000 доларів", – повідомили правоохоронці.
Чоловіка затримали одразу після одержання 5 тисяч доларів неправомірної вигоди. Кошти вилучили, а на робочому місці лікаря провели обшук.
Хірургу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
- Нацполіція розслідує близько 9400 справ за фактами ухилення від мобілізації. До суду вже скеровано 2600 обвинувальних актів. Найбільшу кількість проваджень розслідують у прикордонних областях – Одеській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій.
- На початку січня СБУ заявила про ліквідацію ще трьох схем ухилення від мобілізації. Зокрема, У Києві нейтралізовано злочинну групу, яка вивозила ухилянтів до Євросоюзу під виглядом водіїв міжнародних пасажирських перевезень. На Закарпатті викрито посадовця місцевої військово-лікарської комісії. На Тернопільщині військова контррозвідка СБУ ліквідувала ще один канал нелегальної міграції. До його організації причетна волонтерка місцевого благодійного фонду та один із мешканців регіону.Організаторам оборудок та їхнім спільникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.
- Вже у лютому СБУ заблокувала п'ять нових схем для ухилянтів, серед організаторів - депутат із Прикарпаття.