На Львівщині хірург за 5000 доларів допомагав чоловікам уникати служби

На Львівщині викрили на "гарячому" лікаря-хірурга обласного госпіталю, який за 5000 доларів допомагав ухилянтам уникнути служби.

Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України.

"Відповідно до розробленого плану лікар обіцяв військовозобов’язаному позитивне рішення військово-лікарської комісії щодо його непридатності до подальшого несення служби. Вартість такої послуги становила 5000 доларів", – повідомили правоохоронці.

Чоловіка затримали одразу після одержання 5 тисяч доларів неправомірної вигоди. Кошти вилучили, а на робочому місці лікаря провели обшук.

Хірургу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.