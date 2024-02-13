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На Донеччині заочно судитимуть двох "сільських голів", які співпрацювали із окупантами

Жінки добровільно зайняли посади у окупаційних органах влади.

На Донеччині заочно судитимуть двох "сільських голів", які співпрацювали із окупантами
Двом зрадницям загрожує до 10 років тюрми
Фото: Донецька обласна прокуратура

На Донеччині заочно судитимуть двох колаборанток, які добровільно погодилися співпрацювати із окупантами та зайняли посади у сільських адміністраціях Волноваського району. 

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Волноваської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальні акти стосовно двох жінок за фактами колабораційної діяльності", – йдеться у повідомленні. 

Одна із жінок, мешканка с. Рівнопіль, у березні 2022 року добровільно погодилась очолити незаконно створену ними "сільську адміністрацію".

"Не маючи відповідного досвіду, новоспечена "голова села" взяла на себе затвердження "перспективних планів" та бюджету. Також вона забезпечує на ввіреній їй території дотримання російського законодавства, веде кадастрову книгу й розпоряджається українською землею", – додали у прокуратурі.

Інша обвинувачена вже працювала на державній службі на посаді провідної спеціалістки відділу архітектури, містобудування та землевпорядкування Ольгинської селищної ВЦА. 

У прокуратурі зазначили, що жінка " "ішла на підвищення" та очолила "Благодатненську селищну адміністрацію Волноваського району днр".

"Чиновниця" стежить за виконанням всіма організаціями та громадянами розпоряджень окупаційної влади. Крім того, вона налагодила зв’язок з місцевими пропагандистами й використовує їх для висвітлення своєї «роботи», зокрема засідань фейкового органу управління та піар-кампаній на підтримку себе як «чинної голови", – прокоментували прокурори. 

Наразі обидві жінки перебувають в розшуку. 

Максимально їм загрожує 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 15 років з конфіскацією майна.

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