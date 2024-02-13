Головне за ніч та ранок вівторка, 13 лютого: бої під Авдіївкою та Мар’їнкою, удари по Харківщині

Командування Повітряних Сил ЗСУ станом на 06:00 13 лютого повідомило про збиття 16 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed 136/131".

Загалом вночі росіяни атакували Україну 23 БпЛА. Запуски здійснювали з районів Приморсько-Ахтарська (територія РФ) та мису Чауда (тимчасово окупований Крим).

Сили протиповітряної оборони працювали в межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. До відбиття атаки було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Тим часом Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що впродовж доби сталося 84 зіткнення, найактивніші бойові дії тривали на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 7 розвідувальних БпЛА.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 13 лютого - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за добу українські захисники знищили ще майже 1100 російських окупантів.

Російська армія від початку повномасштабного вторгнення втратила близько 397080 осіб особового складу та більш як 12 000 бойових броньованих машин.

Про інші втрати противника – в новині.

Вранці російська армія вдарила по Курилівці Харківської області. За попередніми даними, загинули двоє цивільних чоловіків.

Ще двоє людей були поранені. Вони в стані середньої тяжкості, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"За оновленими даними, сьогодні, о 7:30, внаслідок ворожого обстрілу сільськогосподарського підприємства в селі Курилівка Куп’янського району загинули двоє цивільних чоловіків. Ще один цивільний чоловік віком 36 років та жінка отримали вибухові травми, їх стан оцінюється як середній", – йдеться у повідомленні.

Сьогодні вранці внаслідок російського обстрілу загинула людина в Нікополі. Росіяни вдарили по місту артилерією.

Російська армія 127 разів обстріляла Запорізьку область за добу. Вночі артилерійським вогнем накрили Гуляйполе, у місті частково зруйнований житловий будинок, є поранений.

"Вночі ворог знову обстріляв Гуляйполе. Внаслідок артилерійського удару поранений мешканець міста, частково зруйнований житловий будинок, виникли пожежі", – повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Він додав, що правоохоронці продовжують евакуацію мешканців з прифронтових територій.

Посол України у США Оксана Маркарова повідомила на своїй сторінці у Facebook про рішення Сенату США припинити дебати щодо законопроєкту HR 815, який передбачає фінансову допомогу для України, Ізраїлю та Тайваню.

Це процедурне клопотання підтримали 66 сенаторів, 33 проголосували "проти". Надважливий для України документ став ближчим до ухвалення.

Міністерство оборони Вірменії заявило про обстріл з боку Азербайджану. Як стверджує відомство в офіційній заяві, вогонь було відкрито зі стрілецької зброї по вірменських позиціях, розташованих у районі Неркін Ханд.

Обстріл стався о 5:30 за місцевим часом (3:30 за Києвом). За попередніми даними, у вірменської сторони є поранені. Міністерство оборони планує випустити розширену заяву пізніше.

Натомість азербайджанське інформаційне агентство AZERTAC стверджує, що напередодні обстрілу зазнали позиції азербайджанських військових, один з них був поранений.

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