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Повітряні Сили повідомили про збиття 16 із 23 запущених "шахедів"

Атака здійснювалася з району Приморсько-Ахтарська та Криму

Повітряні Сили повідомили про збиття 16 із 23 запущених "шахедів"
Фото: Повітряні сили ЗСУ

Командування Повітряних Сил ЗСУ станом на 06:00 13 лютого повідомило про збиття 16 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed 136/131". 

Загалом вночі росіяни атакували Україну 23 БпЛА. Запуски здійснювали з районів Приморсько-Ахтарська (територія РФ) та мису Чауда (тимчасово окупований Крим). 

Сили протиповітряної оборони працювали в межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. До відбиття атаки було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

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