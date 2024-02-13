Повітряні Сили повідомили про збиття 16 із 23 запущених "шахедів"

Атака здійснювалася з району Приморсько-Ахтарська та Криму

Командування Повітряних Сил ЗСУ станом на 06:00 13 лютого повідомило про збиття 16 ворожих ударних безпілотників типу "Shahed 136/131".

Загалом вночі росіяни атакували Україну 23 БпЛА. Запуски здійснювали з районів Приморсько-Ахтарська (територія РФ) та мису Чауда (тимчасово окупований Крим).

Сили протиповітряної оборони працювали в межах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей. До відбиття атаки було залучено зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.