Минулого року за допомогою UNITED24 зібрали майже 300 млн доларів донатів

Зокрема, за рахунок донатів створити перший в Україні Центр протимінної діяльності.

Програма UNITED24 в 2023 році зібрала майже 300 млн доларів донатів.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Внески перетворилися на допомогу для підсилення оборони та захисту України”, - написав Федоров.

Зокрема, за рахунок донатів придбали:

4 060 комплексів БПЛА

36 морських дронів

72 спеціальні автомобілі для військових

23 ПТРК

6 антидронових систем

15 одиниць спеціальної техніки для рятувальників

13 одиниць спеціального транспорту для рятувальників

28 спеціального обладнання для усунення наслідків теракту на Каховській ГЕС

9 плавзасобів

196 обладнання для розмінування на Херсонщині.

Крім того, за рахунок донатів відновили 23 мости та створити перший в Україні Центр протимінної діяльності. В ньому навчають знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси.