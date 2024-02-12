Минулого року за допомогою UNITED24 зібрали майже 300 млн доларів донатів

Програма UNITED24 в 2023 році зібрала майже 300 млн доларів донатів.
Про це розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
“Внески перетворилися на допомогу для підсилення оборони та захисту України”, - написав Федоров.
Зокрема, за рахунок донатів придбали:
- 4 060 комплексів БПЛА
- 36 морських дронів
- 72 спеціальні автомобілі для військових
- 23 ПТРК
- 6 антидронових систем
- 15 одиниць спеціальної техніки для рятувальників
- 13 одиниць спеціального транспорту для рятувальників
- 28 спеціального обладнання для усунення наслідків теракту на Каховській ГЕС
- 9 плавзасобів
- 196 обладнання для розмінування на Херсонщині.
Крім того, за рахунок донатів відновили 23 мости та створити перший в Україні Центр протимінної діяльності. В ньому навчають знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси.