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Минулого року за допомогою UNITED24 зібрали майже 300 млн доларів донатів

Зокрема, за рахунок донатів створити перший в Україні Центр протимінної діяльності. 

Минулого року за допомогою UNITED24 зібрали майже 300 млн доларів донатів
Безпілотники з "Армії дронів"
Фото: Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України

Програма UNITED24 в 2023 році зібрала майже 300 млн доларів донатів.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

“Внески перетворилися на допомогу для підсилення оборони та захисту України”, - написав Федоров. 

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Зокрема, за рахунок донатів придбали: 

  • 4 060 комплексів БПЛА 
  • 36 морських дронів
  • 72 спеціальні автомобілі для військових
  • 23 ПТРК 
  • 6 антидронових систем
  • 15 одиниць спеціальної техніки для рятувальників
  • 13 одиниць спеціального транспорту для рятувальників
  • 28 спеціального обладнання для усунення наслідків теракту на Каховській ГЕС
  • 9 плавзасобів
  • 196 обладнання для розмінування на Херсонщині. 

Крім того, за рахунок донатів відновили 23 мости та створити перший в Україні Центр протимінної діяльності. В ньому навчають знешкоджувати вибухонебезпечні боєприпаси. 

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