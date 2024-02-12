Зеленський провів засідання першої Ставки в оновленому складі

Відбулося перше засідання Ставки Верховного Головнокомандувача в оновленому складі.
Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.
На ній доповідали Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич, а також представники розвідок і командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ.
"Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російського повітряного терору. Авдіївка, Куп’янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ", - розповів Зеленський.
Крім того, були доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Йшлося про подальшу розбудову багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- та теплопостачання.
За словами глави держави, на Ставці ухвалили рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп.
Детальніше про зміни військового командування ЗСУ
- Минулого тижня Володимир Зеленський підписав укази про звільнення Залужного та призначення Сирського на посаду Головнокомандувча ЗСУ. Подробиці про нового головкома читайте в нашому матеріалі.
- Також глава держави поміняв керівника Генерального штабу Збройних Сил України. Замість Сергія Шаптали став Анатолій Баргилевич.
- Президент водночас змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО.
- Кадрові зміни в ЗСУ доповнив міністр оборони Рустем Умєров, котрий 10 лютого підписав низку указів.