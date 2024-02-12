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На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на російських мінах, — ОВА

Двоє місцевих жителів села Біляївка постраждали через вибухівку.

На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на російських мінах, — ОВА
Фото: Міноборони України

Впродовж дня у Біляївці Херсонської області двоє місцевих жителів постраждали через російські міни. 

За інформацією Херсонської ОВА, 58-річний потерпілий збирав дрова у лісосмузі. Там він натрапив на вибухівку, залишену російською армією. Внаслідок детонації чоловік отримав вибухову травму та втратив частину ноги.

Також до лікарні доставили 62-річного чоловіка, який підірвався на ворожій міні у лісосмузі. 

"У потерпілого – вибухова травма та травматична ампутація пальців стопи. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості", — написали в ОВА.

З початку повномасштабного вторгнення рф 887 людей постраждало внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах, залишених ворогом.

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