На Херсонщині двоє чоловіків підірвалися на російських мінах, — ОВА

Впродовж дня у Біляївці Херсонської області двоє місцевих жителів постраждали через російські міни.

За інформацією Херсонської ОВА, 58-річний потерпілий збирав дрова у лісосмузі. Там він натрапив на вибухівку, залишену російською армією. Внаслідок детонації чоловік отримав вибухову травму та втратив частину ноги.

Також до лікарні доставили 62-річного чоловіка, який підірвався на ворожій міні у лісосмузі.

"У потерпілого – вибухова травма та травматична ампутація пальців стопи. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості", — написали в ОВА.

З початку повномасштабного вторгнення рф 887 людей постраждало внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах, залишених ворогом.