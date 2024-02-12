Пашинського викликали до НАБУ на допит, клопотання про обрання запобіжного заходу поки немає, – адвокат (доповнено)

У коментарі LB.ua він сказав, що під час слідчих дій у Пашинського вдома "нічого не виявили".

Адвокат колишнього народного депутата, голови Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України Сергія Пашинського, Андрій Федур, прокоментував оголошення його підзахисному підозри по справі 2014-2018 років про так зване паливо Курченка.

У коментарі LB.ua він сказав, що під час слідчих дій у Пашинського вдома "нічого не виявили". Підозру повідомили.

"Підозру повідомили для того, щоби повідомити. Мова йде про 14-ий рік", – прокоментував він.

На середу Сергія Пашинського викликали на допит до НАБУ. Клопотання щодо обрання запобіжного заходу поки не вручали.

Доповнено. Пашинський на своїй фейсбук-сторінці написав, що звинувачення відкидає і вбачає в діях правоохоронців "опосередковану роботу на країну-агресора, якій заради зриву боєздатності ЗСУ конче потрібно усунути мене від моїх посадових обов’язків як голови «Національної асоціації підприємств оборонного сектору»".

Пашинський також додав, що текст підозри підготували на основі його ж інтерв'ю 2015 року "Українській правді".