Пашинського викликали до НАБУ на допит, клопотання про обрання запобіжного заходу поки немає, – адвокат (доповнено)

Адвокат колишнього народного депутата, голови Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України Сергія Пашинського, Андрій Федур, прокоментував оголошення його підзахисному підозри по справі 2014-2018 років про так зване паливо Курченка.
У коментарі LB.ua він сказав, що під час слідчих дій у Пашинського вдома "нічого не виявили". Підозру повідомили.
"Підозру повідомили для того, щоби повідомити. Мова йде про 14-ий рік", – прокоментував він.
На середу Сергія Пашинського викликали на допит до НАБУ. Клопотання щодо обрання запобіжного заходу поки не вручали.
Доповнено. Пашинський на своїй фейсбук-сторінці написав, що звинувачення відкидає і вбачає в діях правоохоронців "опосередковану роботу на країну-агресора, якій заради зриву боєздатності ЗСУ конче потрібно усунути мене від моїх посадових обов’язків як голови «Національної асоціації підприємств оборонного сектору»".
Пашинський також додав, що текст підозри підготували на основі його ж інтерв'ю 2015 року "Українській правді".
- Про обшуки по справі так званого пального Сергія Курченка сьогодні повідомив колишній народний депутат Сергій Пашинський.
- Після повалення режиму Віктора Януковича з'ясувалося, що близький до нього олігарх Сергій Курченко незаконно ввіз понад 90 000 тонн нафтопродуктів. З 2014 року суд арештував це паливо, яке потім вирішили віддати українській армії. В липні 2015 армія отримала перше пальне Курченка.
- Однак зараз з'ясувалося, що для реалізації палива нібито створили злочинне угруповання. НАБУ і СБУ сьогодні повідомили, що НАБУ каже, що один із підприємців у сфері нафтового бізнесу, який мав "потрібні зв'язки" в Адміністрації президента, нібито розробив схему заволодіння арештованим паливом. Для вчинення злочину, за даними слідства, він залучив свого бізнес-партнера, який був посадовцем Адміністрації президента – судячи з кадрів на відео, це Сергій Пашинський. Держпідприємство реалізувало арештовану сировину за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. При цьому кошти, які ця компанія сплатила лише частково, вивели на рахунки інших контрольованих суб’єктів господарювання, а державний бюджет не отримав жодної гривні.