Український виробник бронежилетів "Балістика" повідомив про обшуки в офісі. Через слідчі дії не працює шоурум, йдеться у повідомленні компанії.
"Друзі, нажаль через обшуки на нашому офісі, Шоурум на Героїв Севастополя не працює. Також не працює тех підтримка в інтернет магазині", – зазначили в компанії.
Про відновлення роботи обіцяли попередити окремо. Причину слідчих дій не назвали.
- Компанія "Балістика" є ліцензованим виробником бронезахисту в Україні. ТМ "Балістика" є офіційним виробником продукції ЗСУ та постачальником по замовленнях державних організацій.
- Засновником компанії є Олександр Довгий.