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Виробник бронежилетів "Балістика" повідомив про обшуки

Через слідчі дії не працює шоурум. 

Виробник бронежилетів "Балістика" повідомив про обшуки
Ілюстративне фото з сайту компанії
Фото: Балістика

Український виробник бронежилетів "Балістика" повідомив про обшуки в офісі. Через слідчі дії не працює шоурум, йдеться у повідомленні компанії.

"Друзі, нажаль через обшуки на нашому офісі, Шоурум на Героїв Севастополя не працює. Також не працює тех підтримка в інтернет магазині", – зазначили в компанії.

Про відновлення роботи обіцяли попередити окремо. Причину слідчих дій не назвали.

  • Компанія "Балістика" є ліцензованим виробником бронезахисту в Україні. ТМ "Балістика" є офіційним виробником продукції ЗСУ та постачальником по замовленнях державних організацій. 
  • Засновником компанії є Олександр Довгий. 
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