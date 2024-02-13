Через слідчі дії не працює шоурум.

Український виробник бронежилетів "Балістика" повідомив про обшуки в офісі. Через слідчі дії не працює шоурум, йдеться у повідомленні компанії.

"Друзі, нажаль через обшуки на нашому офісі, Шоурум на Героїв Севастополя не працює. Також не працює тех підтримка в інтернет магазині", – зазначили в компанії.

Про відновлення роботи обіцяли попередити окремо. Причину слідчих дій не назвали.