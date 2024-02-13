Міністерка оборони Нідерландів: "Щодо України не має бути обмежень"

Міністерка оборони Нідерланлів Кайса Оллонгрен виступає проти будь-яких обмежень щодо надання Україні звичайного озброєння та запчастин до нього, а також навчання українських військових.

За повідомленням Укрінформу, урядовиця розповіла про це в етері однієї з нідерландських радіостанцій.

На думку Оллонгрен, нідерландська допомога Україні "еволюціонує, оскільки раніше ми здійснювали поставки із власних запасів, а тепер робимо це у співпраці з іншими країнами та промисловістю".

Міністерка також підкреслила, що розумний підхід "допоможе Європі уникнути масштабної війни з окопами та безпілотниками". А заяви опозиції щодо "провокації Росії" охарактеризувала як "саме те, що хоче чути Кремль. Це відлуння того, що говорить Путін. Хибне уявлення".