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Міністерка оборони Нідерландів: "Щодо України не має бути обмежень"

Кайса Оллонгрен вважає, що розумний підхід вбереже Європу від війни

Міністерка оборони Нідерландів: "Щодо України не має бути обмежень"
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен
Фото: ОПУ

Міністерка оборони Нідерланлів Кайса Оллонгрен виступає проти будь-яких обмежень щодо надання Україні звичайного озброєння та запчастин до нього, а також навчання українських військових.

За повідомленням Укрінформу, урядовиця розповіла про це в етері однієї з нідерландських радіостанцій.

На думку Оллонгрен, нідерландська допомога Україні "еволюціонує, оскільки раніше ми здійснювали поставки із власних запасів, а тепер робимо це у співпраці з іншими країнами та промисловістю".

Міністерка також підкреслила, що розумний підхід "допоможе Європі уникнути масштабної війни з окопами та безпілотниками". А заяви опозиції щодо "провокації Росії" охарактеризувала як "саме те, що хоче чути Кремль. Це відлуння того, що говорить Путін. Хибне уявлення".

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