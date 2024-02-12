Головне за понеділок, 12 лютого: відбиті штурми на восьми напрямках, Ставка в оновленому складі

Бої під Авдіївкою, 63 бойових зіткнення, ворожі обстріли, справа про вбивство заступника мера Нікополя, підозра Пашинському. Яким запам’ятається 719-й день повномасштабної війни.

Відбулося перше засідання Ставки Верховного Головнокомандувача в оновленому складі.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський. На Ставці доповідали Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, начальник Генерального штабу Анатолій Баргилевич, а також представники розвідок і командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ.

"Пріоритетні питання незмінні: фронт і захист прифронтових регіонів, людей та критичної інфраструктури від російського повітряного терору. Авдіївка, Куп’янськ, південь. Забезпечення армії всім необхідним: снаряди, дрони, РЕБ", - розповів Зеленський.

Крім того, були доповіді енергетиків і голів військово-цивільних адміністрацій прифронтових областей. Йшлося про подальшу розбудову багаторівневого захисту об’єктів електро-, водо- та теплопостачання.

За словами глави держави, на Ставці ухвалили рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних вогневих груп.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 63 бойових зіткнення. Українські захисники відбили атаки окупантів на восьми напрямках фронту.

Загалом ворог завдав 5 ракетних, 71 авіаційного удару, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях.

Авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Сили й засоби протиповітряної оборони України знищили 6 розвідувальних БпЛА.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 12 лютого – в нашій новині.

Поліція, яка була на місці інциденту, де польські фермери висипали зерно з кількох українських фур, порушила карну справу.

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників АсМАП Володимир Балін. Він додав, що на європейський ринок постачається втричі більше російського збіжжя, ніж українського.

«Це офіційно, і посольство України в Польщі це підтвердило. Це стосується збіжжя, яке йде як у Європейський Союз транзитом, так і в інші держави транзитом через Польщу, так і в Польщу. Чому питання саме про українське збіжжя – я думаю, що це питання чисто політичне. І, якщо неглибоко копнути, ми побачимо економічний фронт другий, який сьогодні вчергове розгорнувся на кордоні», – зазначив Володимир Балін.

Поліцейські Дніпропетровщини затримали підозрюваного у вбивстві заступника міського голови Нікополя.

33-річний місцевий мешканець чотири місяці готувався до скоєння злочину. Зловмисник здійснив понад 20 пострілів у потерпілого та кинув в салон автомобіля гранату, що призвело до загоряння автомобіля та смерті чоловіка. Після вбивства нападник закопав зброю у лісопосадці та переховувався в орендованій квартирі, де його і затримали правоохоронці.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний виношував намір вчинити аналогічні злочини щодо інших посадових осіб Нікополя. Зараз цю інформацію перевіряють.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за п. 5 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

А Міністерство закордонних справ взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині.

Речник МЗС Олег Ніколенко зазначив, що генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. "Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності. За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії", - додав Ніколенко.

Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Стан хлопця стабільний, загроз його життю немає.

Адвокат колишнього народного депутата, голови Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України Сергія Пашинського Андрій Федур прокоментував оголошення його підзахисному підозри по справі 2014-2018 років про так зване паливо Курченка.

У коментарі LB.ua він сказав, що під час слідчих дій у Пашинського вдома "нічого не виявили". Підозру повідомили. "Підозру повідомили для того, щоби повідомити. Мова йде про 14-ий рік", – прокоментував він.

На середу Сергія Пашинського викликали на допит до НАБУ. Клопотання щодо обрання запобіжного заходу поки не вручали.

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