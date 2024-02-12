На Донеччині загинув житель, який намагався розібрати артилерійський снаряд

Ще один отримав поранення.

На Донеччині через детонацію вибухонебезпечного предмета загинув чоловік., ще один був поранений.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

Трагедія сталася біля села Молочарка Краматорського району.

За попередніми даними, чоловіки намагались розібрати артилерійський снаряд. Один чоловік загинув на місці. Інший перебуває в лікарні Костянтинівки у стані середньої важкості.

У ДСНС закликали українців не намагатися розібрати чи переміщувати виявлені небезпечні знахідки, а викликати рятувальників.