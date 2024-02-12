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На Донеччині загинув житель, який намагався розібрати артилерійський снаряд

Ще один отримав поранення.

На Донеччині загинув житель, який намагався розібрати артилерійський снаряд
Фото ілюстративне
Фото: Олег Синєгубов

На Донеччині через детонацію вибухонебезпечного предмета загинув чоловік., ще один був поранений.

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Донецькій області.

Трагедія сталася біля села Молочарка Краматорського району.

За попередніми даними, чоловіки намагались розібрати артилерійський снаряд. Один чоловік загинув на місці. Інший перебуває в лікарні Костянтинівки у стані середньої важкості.

У ДСНС закликали українців не намагатися розібрати чи переміщувати виявлені небезпечні знахідки, а викликати рятувальників.

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