Сили оборони відбили атаки окупантів на восьми напрямках фронту, - Генштаб ЗСУ

Українська авіація вдарила по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Українські захисники відбили атаки окупантів на восьми напрямках фронту.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом доби відбулись 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних, 71 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях.

Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Сили й засоби протиповітряної оборони України знищили 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по артилерійському засобу окупантів.

Ситуація на фронті станом на 18.00 12 лютого така: