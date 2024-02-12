Сили оборони відбили атаки окупантів на восьми напрямках фронту, - Генштаб ЗСУ

Українські захисники відбили атаки окупантів на восьми напрямках фронту.
Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, протягом доби відбулись 63 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних, 71 авіаційний удар, здійснив 45 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях.
Натомість авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Сили й засоби протиповітряної оборони України знищили 6 розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ завдали ураження по артилерійському засобу окупантів.
Ситуація на фронті станом на 18.00 12 лютого така:
- на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін;
- на Сіверському та Слобожанському артилерійських та мінометних обстрілів російських окупантів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Володимирівка, Пономаренки, Волфине, Степок Сумської області; Уди, Козача Лопань, Лук’янці, Вовчанськ Харківської області;
- на Куп’янському наші захисники відбили атаку ворога в районі населеного пункту Табаївка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка, Котлярівка Харківської області;
- на Лиманському відбили атаку противника в районі населеного пункту Терни Донецької області, де ворог, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Виїмка Донецької області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Серебрянське лісництво Луганської області та Торське, Серебрянка, Роздолівка Донецької області;
- на Бахмутському відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Богданівка, Андріївка та Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Калинівка, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області;
- на Авдіївському відбили 14 атак ворога в районі Авдіївки та ще 4 атаки в районах Тоненького, Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Також російські загарбники завдали авіаційного удару в районі населеного пункту Новокалинове Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Новокалинове, Новобахмутівка, Бердичі, Ласточкине, Авдіївка Донецької області;
- на Мар’їнському Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався покращити тактичне положення. Також ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костянтинівка, Парасковіївка Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинились такі населені пункти Донецької області, як Курахове, Побєда, Новомихайлівка, Катеринівка, Парасковіївка;
- на Новопавлівському відбили атаку ворога в районі південніше Пречистівки Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Благодатне Донецької області;
- на Запорізькому відбили атаку противника в районі західніше Новопокровки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Полтавка, Малинівка, Червоне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Малі Щербаки Запорізької області;
- у зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби були 2 безуспішні спроби штурму позицій наших військ. Під артилерійським вогнем опинилися населені пункти Херсон, Антонівка, Понятівка Херсонської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Крупиця, Кринки, Берислав Херсонської області. Також противник здійснив обстріли з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Львове, Тягинка, Іванівка, Кринки Херсонської області.