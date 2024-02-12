Терехов доручив перевірити в Харкові всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів

Також мають перевірити інші небезпечні обʼєкти на території Харкова.

Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов доручив міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обстежити всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Також комісія має перевірити інші небезпечні обʼєкти на території Харкова.

“Прошу бізнес з розумінням поставитися до таких перевірок, адже сьогодні ми повинні зробити все від нас залежне, щоб запобігти жахливим наслідкам можливих атак з боку РФ”, - наголосив Терехов.