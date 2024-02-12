Терехов доручив перевірити в Харкові всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів

Мер Харкова Ігор Терехов доручив міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обстежити всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Також комісія має перевірити інші небезпечні обʼєкти на території Харкова.
“Прошу бізнес з розумінням поставитися до таких перевірок, адже сьогодні ми повинні зробити все від нас залежне, щоб запобігти жахливим наслідкам можливих атак з боку РФ”, - наголосив Терехов.
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Увечері 9 лютого Росія завдала по Харкову ударів безпілотниками. Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Внаслідок атаки загинули семеро цивільних, 57 осіб постраждали.
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Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих. "Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля”, − сказав президент. Він пообіцяв допомогу родинам загиблих.
- Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки росіян по Харкову загинула прокурорка, її чоловік та три сини. Сімʼя загинула всередині свого ж будинку.