Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
Нове керівництво ЗСУ: хто прийде разом з генералом Сирським
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Сенат США може ухвалити законопроєкт про допомогу Україні до середини наступного тижня, - сенатор Мерфі
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
Новий головнокомандувач. Що відомо про Олександра Сирського
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
​​Міжнародна допомога, або Про що брешуть на болотах?
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Павлюк зробив першу заяву на посаді командувача Сухопутних військ
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Під російський гімн перейшли на службу до окупантів: майже 20 експравоохоронців з Маріуполя підозрюють у державній зраді
Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО
Президент змінив командувачів Сухопутних військ, Об’єднаних сил, ДШВ та ТрО
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
УП: новий командувач ТрО керував Внутрішніми військами при розгоні Майдану
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
Звільнили не тільки Залужного: Умєров провів "кадрову чистку" у ЗСУ, - ZN.ua
ГоловнаСуспільствоВійна

Терехов доручив перевірити в Харкові всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів

Також мають перевірити інші небезпечні обʼєкти на території Харкова. 

Терехов доручив перевірити в Харкові всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів
Мер Харкова Ігор Терехов
Фото: Скріншот з відео на сторінці Ігоря Терехова

Мер Харкова Ігор Терехов доручив міській комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обстежити всі місця зберігання, транспортування і реалізації нафтопродуктів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Також комісія має перевірити інші небезпечні обʼєкти на території Харкова. 

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

“Прошу бізнес з розумінням поставитися до таких перевірок, адже сьогодні ми повинні зробити все від нас залежне, щоб запобігти жахливим наслідкам можливих атак з боку РФ”, - наголосив Терехов.

  • Увечері 9 лютого Росія завдала по Харкову ударів безпілотниками. Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Внаслідок атаки загинули семеро цивільних, 57 осіб постраждали.

  • Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих. "Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля”, − сказав президент. Він пообіцяв допомогу родинам загиблих.

  • Пізніше стало відомо, що внаслідок атаки росіян по Харкову загинула прокурорка, її чоловік та три сини. Сімʼя загинула всередині свого ж будинку.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies