Поліцейські підозрюють мешканку Херсонщини у колабораціонізмі

Поліція підозрює мешканку Херсону в співпраці з росіянами

Поліцейські підозрюють мешканку Херсону в тому, що вона добровільно обійняла керівну посаду в незаконно створеній російськими загарбниками установі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“На початку липня 2022 року 56-річна фігурантка добровільно прийняла пропозицію окупаційної влади очолити так зване “управлєніє труда і соціальной політікі хєрсонского городского округа воєнно-гражданской адміністрациї Херсонской області”, - йдеться у повідомленні.

Жінка особисто підбирала працівників, визначала їм посадові обов’язки та керувала трудовим колективом, видавала та підписувала накази про прийняття на роботу до окупаційного органу.

Також підозрювана відповідала за організацію призначення та регулярного забезпечення соціальних виплат громадянам, які мають право на їх отримання та які стояли на обліку в окупаційному органі.

Вона виконувала доручення, розпорядження та укази вищих органів, створених окупаційною владою на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Дії жінки кваліфікували за ч. 5 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України, їй заочно повідомлено про підозру.