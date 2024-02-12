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Поліцейські підозрюють мешканку Херсонщини у колабораціонізмі

Жінці повідомили про підозру заочно.

Поліцейські підозрюють мешканку Херсонщини у колабораціонізмі
Поліція підозрює мешканку Херсону в співпраці з росіянами
Фото: Нацполіція

Поліцейські підозрюють мешканку Херсону в тому, що вона добровільно обійняла керівну посаду в незаконно створеній російськими загарбниками установі. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області. 

“На початку липня 2022 року 56-річна фігурантка добровільно прийняла пропозицію окупаційної влади очолити так зване “управлєніє труда і соціальной політікі хєрсонского городского округа воєнно-гражданской адміністрациї Херсонской області”, - йдеться у повідомленні.

Жінка особисто підбирала працівників, визначала їм посадові обов’язки та керувала трудовим колективом, видавала та підписувала накази про прийняття на роботу до окупаційного органу. 

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Також підозрювана відповідала за організацію призначення та регулярного забезпечення соціальних виплат громадянам, які мають право на їх отримання та які стояли на обліку в окупаційному органі. 

Вона виконувала доручення, розпорядження та укази вищих органів, створених окупаційною владою на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Дії жінки кваліфікували за ч. 5 ст. 111-1 “Колабораційна діяльність” Кримінального кодексу України, їй заочно повідомлено про підозру. 

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