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​Окупанти на ТОТ проводять перевірки будинків, готуючись до "виборів"

Росіяни обходять будинки, щоб зафіксувати помешкання, де проживають люди, щоб змушувати брати участь у виборах. 

​Окупанти на ТОТ проводять перевірки будинків, готуючись до "виборів"
Фото: EPA/UPG

Росіяни влаштовують перевірки будинків та квартир на тимчасово окупованих територіях УКраїни, щоб виявити мешканців, яких згодом змушуватимуть брати участь у виборах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як йдеться у повідомленні, представники російських окупаційних адміністрацій організовують перевірки будинків, аби зафіксувати помешкання, де проживають люди. 

"Якщо в цих будинках будуть зафіксовані люди – такі об’єкти будуть першими для голосування на дому під час путінських "виборів", – зауважують у ЦНС.

Також, за даними, із 17 лютого окупанти проведуть "подомовой обход", щоб начебто  повідомити місцеве населення про особливості виборчого процесу. 

"Фактично – провести агітацію та залякати місцеве населення не саботувати “вибори”, так, як місцеві це робили під час “місцевих виборів” 2023 року та “референдуму” 2022 року", – додають у ЦНС. 

У Центрі національного спротиву нагадують, що "під час фейкових виборів до місцевих рад так звана виборча комісія намалювала явку у 37 786 тис. бердянців. Це більше, ніж кількість мешканців міста, які брали участь у законних місцевих виборах 2020 року". 

Як йдеться у повідомленні, росіяни вкотре планують провести насильницькі заходи задля того, аби створити мінімальну картинку "волевиявлення",  що є грубим порушенням міжнародного права. 

  • Тим часом Міністерство внутрішніх справ України закликало жителів тимчасово окупованих територій не брати участь у псевдовиборах. Кожен громадянин, який добровільно допомагатиме ворогу в організації псевдовиборів, може бути притягнутий до відповідальності за колабораціонізм.
  • Вибори Путіна в Росії призначили на 17 березня.
  • На тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники провели “єдиний день підписів”, щоб підтримати висування кандидатури Путіна. Під час заходу окупанти зганяли бюджетників до пунктів збору підписів із пропагандистською метою. Зокрема, для імітації підтримки окупації з боку більшості населення регіону. 
  • Росіяни мають намір імітувати вибори президента РФ на тимчасово окупованих територіях України. Розглядається варіант з проведенням “виборів” на ТОТ 15-17 березня, але кінцеве рішення ще не прийняте. 
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