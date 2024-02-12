​Окупанти на ТОТ проводять перевірки будинків, готуючись до "виборів"

Росіяни обходять будинки, щоб зафіксувати помешкання, де проживають люди, щоб змушувати брати участь у виборах.

Росіяни влаштовують перевірки будинків та квартир на тимчасово окупованих територіях УКраїни, щоб виявити мешканців, яких згодом змушуватимуть брати участь у виборах.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як йдеться у повідомленні, представники російських окупаційних адміністрацій організовують перевірки будинків, аби зафіксувати помешкання, де проживають люди.

"Якщо в цих будинках будуть зафіксовані люди – такі об’єкти будуть першими для голосування на дому під час путінських "виборів", – зауважують у ЦНС.

Також, за даними, із 17 лютого окупанти проведуть "подомовой обход", щоб начебто повідомити місцеве населення про особливості виборчого процесу.

"Фактично – провести агітацію та залякати місцеве населення не саботувати “вибори”, так, як місцеві це робили під час “місцевих виборів” 2023 року та “референдуму” 2022 року", – додають у ЦНС.

У Центрі національного спротиву нагадують, що "під час фейкових виборів до місцевих рад так звана виборча комісія намалювала явку у 37 786 тис. бердянців. Це більше, ніж кількість мешканців міста, які брали участь у законних місцевих виборах 2020 року".

Як йдеться у повідомленні, росіяни вкотре планують провести насильницькі заходи задля того, аби створити мінімальну картинку "волевиявлення", що є грубим порушенням міжнародного права.