У Німеччині затримали вбивцю українського баскетболіста. Слідство триває, - МЗС

МЗС взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині

Міністерство закордонних справ взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста в Німеччині.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зазначив, що генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен.

"Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності. За наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії", - додав Ніколенко.

Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця. Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Стан хлопця стабільний, загроз його життю немає.

Як повідомлялося, 10 лютого в Німеччині внаслідок нападу загинув 17-річний український баскетболіст юнацьких збірних Володимир Єрмаков. Його друг Артем Козаченко дістав поранення. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці.