Польські фермери відновили блокування "Шегині" і інших пунктів пропуску

Польські фермери о 10:10 розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску та знову заблокували "Шегині".

На пункті пропуску "Зосін" ппротестувальники планують пропускати по три вантажівки на годину. Про це повідомили в ДПСУ.

"Також заблоковано рух біля пункту пропуску «Долгобичув». Учасники акції протесту мають намір пропускати по 2 вантажівки на годину в обидва напрямки", – зазначили прикордонники.

Окрім цього, протестувальники відновили блокування на напрямку пунктів пропуску "Медика – Шегині". Там вони хочуть пропускати по вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту, за обіцянкою мітингарів, поширюватись не буде.