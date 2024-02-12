Польські фермери відновили блокування "Шегині" і інших пунктів пропуску

Польські фермери о 10:10 розпочали акції протесту ще на двох пунктах пропуску та знову заблокували "Шегині".
На пункті пропуску "Зосін" ппротестувальники планують пропускати по три вантажівки на годину. Про це повідомили в ДПСУ.
"Також заблоковано рух біля пункту пропуску «Долгобичув». Учасники акції протесту мають намір пропускати по 2 вантажівки на годину в обидва напрямки", – зазначили прикордонники.
Окрім цього, протестувальники відновили блокування на напрямку пунктів пропуску "Медика – Шегині". Там вони хочуть пропускати по вантажівці в годину. На пропуск легкового автотранспорту та автобусів акція протесту, за обіцянкою мітингарів, поширюватись не буде.
- Польські фермери відновили блокування кордону після того як Єврокомісія рекомендувала продовжити "економічний безвіз" з Україною ще на рік. Лібералізація запрацювала в 2022 як захід підтримки економіки України під час повномасштабної війни. Однак через протести місцевих фермерів, яким не подобається, що українське зерно ввозили в ЄС за пом'якшеними правилами, Єврокомісія вирішила дозволити певні заходи. Для найбільш чутливих продуктів – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачено екстрене гальмування, яке стабілізувало б імпорт на рівні середніх обсягів імпорту в 2022 і 2023. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить ці обсяги, мита будуть повторно введені, щоб обсяги суттєво не перевищували показники попередніх років.
- Міністр сільського господарства Польщі закликав фермерів припинити блокування кордону.
- Після початку блокування станом на ранок 10 лютого на кордоні застрягли близько 1300 вантажівок.
- Учора польські фермери, які блокували дорогу, вдерлися до українських вантажівок і висипали українське зерно на дорогу.