Будь-яка атака на НАТО зустріне “обє’днану та сильну відповідь”, − Столтенберг після заяви Трампа

Будь-яка атака на західний військовий блок НАТО зустріне “об’єднану та сильну відповідь”.

Про це глава Альянсу Єнс Столтенберг заявив після того, як експрезидент американців Дональд Трамп “заохотив” Росію атакувати союзників США у блоці, які не виконують своїх фінансових зобов’язань, пише The Guardian.

“Будь-які припущення про те, що союзники не будуть захищати один одного, підривають всю нашу безпеку, включно з безпекою США, і наражає американських і європейських солдатів на підвищений ризик”, − сказав він.

Столтенберг очікує, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, “США залишаться сильним і відданим союзником НАТО”.

Він додав, що блок НАТО “готовий і здатний захистити всіх союзників”.