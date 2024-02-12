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Будь-яка атака на НАТО зустріне “обє’днану та сильну відповідь”, − Столтенберг після заяви Трампа

Західний військовий Альянс “готовий і здатний захистити всіх союзників”.

Будь-яка атака на НАТО зустріне “обє’днану та сильну відповідь”, − Столтенберг після заяви Трампа
Єнс Столтенберг.
Фото: ЕРА/UPG

Будь-яка атака на західний військовий блок НАТО зустріне “об’єднану та сильну відповідь”.

Про це глава Альянсу Єнс Столтенберг заявив після того, як експрезидент американців Дональд Трамп “заохотив” Росію атакувати союзників США у блоці, які не виконують своїх фінансових зобов’язань, пише The Guardian.

“Будь-які припущення про те, що союзники не будуть захищати один одного, підривають всю нашу безпеку, включно з безпекою США, і наражає американських і європейських солдатів на підвищений ризик”, − сказав він. 

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Столтенберг очікує, що незалежно від того, хто переможе на президентських виборах, “США залишаться сильним і відданим союзником НАТО”.

Він додав, що блок НАТО “готовий і здатний захистити всіх союзників”.

  • Ймовірний кандидат на пост президента США Дональд Трамп заявив, що "заохочуватиме" Росію атакувати будь-якого із союзників США по НАТО, які, на його думку, не виконали своїх фінансових зобов’язань. 
  • У Білому домі назвали ці заяви "жахливими та безглуздими". 
  • Президент Європейської ради Шарль Мішель у відповідь Трампу заявив, що "нерозважливі заяви про безпеку і солідарність НАТО" підкреслюють, що ЄС потрібно негайно розвивати стратегічну автономію та інвестувати в оборону.
  • Раніше Трамп заявляв, що "чудово ладнає" з Путіним і "збирається швидко вирішити жахливу ситуацію" з Україною.
  • Також він відмовився називати Путіна воєнним злочинцем і не захотів бажати Україні перемоги та заявив, що зможе зупинити війну за 24 години.
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